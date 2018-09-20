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Видеофакт: Беспорядки в Кабардино-Балкарии закончились стрельбой

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  • 20.09.2018, 13:47

Стали известны новые подробности о столкновениях в Баксанском ущелье.

В городе Баксан на посту ДПС, который расположен на развилке трассы «Кавказ», правоохранители разогнали протестующих под звуки стрельбы, пишет «Регион Online», сообщает snob.ru.

В распоряжении издания оказалось видео, на кадрах которого видно, что люди в форме бегут под звуки выстрелов. «Регион Online» пишет со ссылкой на очевидцев, что в это же время в Баксане «силовики ловили агрессивно настроенных активистов», в результате чего десятки протестующих попали в отделения полиции.

По данным «Кавказского узла», полиция остановила на посту ДПС в Баксане группу людей, ехавших поддержать одну из сторон конфликта в Кенделене. Произошли стычки. Задержаны не менее 30 человек, но официального подтверждения этому нет.

В ночь с 19 на 20 сентября в Баксане протестующих разогнали сотрудники Росгвардии, рассказал телеканалу «Дождь» местный житель.

Протесты в Кабардино-Балкарии

18 сентября через село Кенделен, где в основном живут балкарцы, должно было пройти шествие конных кабардинцев. Они планировали взойти на гору Канжаль, чтобы отметить 310-летие Канжальской битвы. Жители села выступили против восхождения и преградили всадникам путь. Из-за этого конфликта начались столкновения, несколько человек пострадали.

В Кенделен отправили сотрудников Росгвардии и МВД, чтобы блокировать село от волны протестующих, которые приехали поддержать участников шествия. Они несколько раз пытались прорвать оцепление.

19 сентября, после очередной попытки бастующих попасть в Кенделен, полиция применила слезоточивый газ. В этот же день в Нальчике прошел митинг, куда пришли активисты с адыгскими флагами и требованиями разобраться в конфликте, пишет «Кавказский узел».

Столкновения между полицией и сторонниками похода вышли за пределы села: сытчки происходят в городе Баксане и селении Заюково.

Споры из-за битвы XVIII века

Считается, что Канжальская битва произошла в 1708 году. Тогда ополчение во главе с кабардинским князем Кургоко Атажукина разбило войска Крымского ханства, которое требовало с местного населения дань.

Факт битвы и ее значение оспаривается балкарцами. В 2008 году из-за празднования 300-летия сражения также произошел конфликт. При этом в 2013 году Российская академия наук признала, что Канжальская битва «имеет важнейшее значение в национальной истории кабардинцев, балкарцев и осетин».


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