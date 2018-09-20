Порошенко: Процесс автокефалии вышел на финишную прямую 1 20.09.2018, 13:57

Об этом президенту заявили экзархи Вселенского патриарха.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что процесс предоставления Украинской православной церкви томоса на автокефалию выходит на финишную прямую. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде с Ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Экзархи Вселенского патриарха, отбросив все дипломатические условности, сказали мне, что процесс предоставления автокефалии Украине выходит на финишную прямую. Сказали это публично. Хочу отдельно подчеркнуть, я не знаю, когда именно примут Томос и когда его привезут в Киев. Но я точно уверен, что колесо этой истории мы с вами раскрутили так, что вернуть назад его уже точно никто не сможет", - подчеркнул президент.