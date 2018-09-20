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Стало известно, кто станет режиссером 25-го фильма о Джеймсе Бонде

  • 20.09.2018, 14:05

Дэнни Бойлу нашли замену.

Американский режиссер и сценарист Кэри Джоджи Фукунага (Джейн Эйр, сериал Настоящий детектив) будет руководить съемками 25-го юбилейного фильма о суперагенте Джеймсе Бонде, пишет nv.ua.

Как стало известно 20 сентября, Фукунага заменит режиссера Дэнни Бойла, который отказался снимать фильм из-за «творческих несогласий», сообщает CNN.

На официальном Twitter и веб-сайте кино о Джеймсе Бонде подтвердили новости о новом режиссере фильма, съемки которого стартуют 4 марта.

«Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крейг объявили сегодня о том, что 25-й фильм о Бонде начнет сниматься на Pinewood Studios 4 марта 2019 года под руководством режиссера Кэри Джоджи Фукунага со всемирной датой релиза от 14 февраля 2020 года», - говорится в заявлении.

«Мы рады работать с Кэри. Его универсальность и инновации делают его отличным выбором для следующего приключения Джеймса Бонда», - сказали Уилсон и Брокколи.

Фильм станет пятым и финальным появлением Крейга в роли Бонда после ролей в фильмах Казино Рояль, Квант милосердия, Координаты Скайфол и Спектр.


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