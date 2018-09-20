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«У нас во дворе и подвалах — фонтан!»

  • 20.09.2018, 14:11

Терпение жителей многоэтажки в Смиловичах лопнуло.

«Вот сейчас, в то время как я пишу письмо, стоки из канализационного колодца, расположенного на углу дома, уже подбираются к дверям подъезда». Такое сообщение пришло на почту редакции tut.by от жителей многоквартирного дома № 36 по улице Максима Горького в Смиловичах. Сообщается, что канализационные стоки во дворе и подвалах собираются со всего квартала, ЖКХ не успевает их откачивать. В доказательство жители прислали видео, на котором видно, как канализационные стоки бьют из колодца.

Выяснилось, что проблема эта хроническая и жильцы с ней периодически сталкиваются с момента ввода дома в эксплуатацию в 2010 году. Жители дома рассказали, что канализационно-насосная станция (КНС), которая обслуживает целый квартал, с момента ввода не выполняет свои функции, насосы не справляются, выходят из строя. Станция стоит на балансе Червенского ЖКХ, однако по убеждению обратившихся жителей, ее обслуживание фактически не проводится.

— Насосы часто не работают, очистка колодца ассенизатором ситуацию не исправляет, — говорят люди. — По этой причине наши внутридомовые колодцы постоянно заполнены отходами нашего дома и ближайших многоэтажек. Жильцов первых этажей и подвал регулярно подтапливает продуктами жизнедеятельности со всего квартала. ЖКХ в данном случае ограничивается только разовыми откачками канализации, а не ремонтом КНС. Они не забывают и обвинять нас в неправильной эксплуатации сетей, вроде того, что мы, жильцы, сами виноваты, потому что бросаем мусор. Нас «кормили» обещаниями, мол, есть программа, планируется реконструкция основных канализационных сетей, строительство новых сооружений в поселке, а заодно и ремонт проблемной КНС. Однако ничего этого не происходит уже который год.

Терпение жителей многоэтажки лопнуло после того, как в течение последней недели их подтапливало несколько раз. ЖКХ пытается бороться с проблемой, откачивая отходы ассенизационными машинами:

— Вчера 12 машин вывезли, но это ненадолго, сегодня уже опять откачивали. Эту проблему нужно решить, и как можно быстрее. Ответы в стиле «принимаются меры» мы уже слышали неоднократно. Хотелось бы увидеть конкретное решение проблемы.


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