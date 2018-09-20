Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть 20.09.2018, 14:41

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Глава Белого дома выступает за снижение мировых цен.

Президент США Дональд Трамп в четверг в очередной раз призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обеспечить снижение цен на нефть, сообщает "Интерфакс".

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!" - написал он в Twitter.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твитере президента.