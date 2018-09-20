закрыть
20 сентября 2018, четверг, 15:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

«Это мое второе дыхание»: Виталий Гурков открыл собственный боксерский клуб

1
  • 20.09.2018, 14:47
Фото: onliner.by

Народный чемпион будет лично тренировать белорусов.

Сегодня самый известный боец страны многократный чемпион мира и призер престижнейших премий в мире Виталий Гурков встал на тернистую тропу бизнеса и открыл собственный боксерский клуб. Тем не менее из большого спорта Виталий уходить не планирует — просто расширяет горизонты. В новом зале спортсмен будет лично тренировать начинающих боксеров и делиться опытом с простым белорусом. Попасть под его начало несложно — нужно только успеть, пишет onliner.by.

Небольшое помещение находится на Мясникова, 78. Раньше здесь располагался другой спортивный зал, но просуществовал совсем недолго: подход был не тот.

— Особых проблем с залами в Минске нет — они на каждом шагу. Вопрос лишь в том, что в каждой качалке висят боксерские груши, а тренирует на них и жук и жаба. Я же собрал команду профессиональных тренеров и спортсменов, которые знают, что делают, — рассказывает Гурков.

Перестраивать в помещении пришлось практически все. Спортсмен объясняет, что пространство использовалось совершенно нерационально и было здорово захламлено. Теперь же все по уму.

Перед открытием лидский художник Сергей Русак нарисовал на стене небольшие граффити, киевский товарищ Гуркова расписал ринг белорусскими фразами, на стенах появились холсты с выступлений «БРУТТО» и боев Виталия.

— Думаю, в понедельник мы начнем набирать группы. Тренировать будем обычных людей, не профессионалов. Мы ждем ребят, которые хотели заниматься, но всегда что-то мешало. Здесь они смогут стать увереннее, сильнее, поработать над телом и духом. Скорее даже над духом. Ориентироваться будем именно на индивидуальные занятия, занятия в малых группах. Сам я буду тренировать одну группу в день, чтобы не распыляться слишком сильно — впереди еще много спортивных событий.

Сам Гурков тоже будет тренироваться в собственном зале. В определенные часы новобранцы смогут заниматься параллельно с гуру.

В ближайшее время объявят набор в детскую группу. Их тренировки будут проводиться на бесплатной основе.

— Будет небольшая группа для детей 7—14 лет. С ними будут заниматься заслуженные мастера, профессионалы своего дела. Лично я на себя пока такую ответственность взять не могу: у меня бывают соревнования, поездки, а дети привыкают к одному человеку и перестроиться иногда очень сложно. Особого отбора не будет: чтобы записаться, нужно просто принести справку от педиатра, доказывающую отсутствие противопоказаний, — объясняет спортсмен.

— Людям может показаться, что это такой клуб себя любимого, но мне это место было нужно. Я долгое время занимался по подвалам, а хотелось светлого просторного помещения. Мне нужен был собственный рабочий стол с компьютером — вот я его и попытался организовать. Надо же с чего-то начинать.

Возможно, со временем сделаю зал побольше или открою другой. С одной стороны, это опыт ведения бизнеса, с другой — зал для себя самого. Это мое второе дыхание. Это позволит лишний раз заострить внимание на собственной работе, посмотреть на себя под другим углом.

Сегодня вечером здесь будет небольшая ЗОЖ-вечеринка. Придут спортсмены, выступит Naviband, встретятся друзья, знакомые и поклонники. Показательных выступлений, тренировок и спаррингов не будет: Виталий считает такие мероприятия изжившей себя показухой. «Будто чиновник приехал, и всем надо красиво грушу метелить — меня это все только нервирует».

Пока занятия в новом клубе будут проводиться только по утрам и вечерам три раза в неделю, позже график может быть изменен. Записаться можно просто подъехав лично или обратившись в социальных сетях. Полуторачасовое занятие будет стоить 25 рублей, абонемент на восемь занятий — 190 рублей.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц