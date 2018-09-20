«Это мое второе дыхание»: Виталий Гурков открыл собственный боксерский клуб 1 20.09.2018, 14:47

Фото: onliner.by

Народный чемпион будет лично тренировать белорусов.

Сегодня самый известный боец страны многократный чемпион мира и призер престижнейших премий в мире Виталий Гурков встал на тернистую тропу бизнеса и открыл собственный боксерский клуб. Тем не менее из большого спорта Виталий уходить не планирует — просто расширяет горизонты. В новом зале спортсмен будет лично тренировать начинающих боксеров и делиться опытом с простым белорусом. Попасть под его начало несложно — нужно только успеть, пишет onliner.by.

Небольшое помещение находится на Мясникова, 78. Раньше здесь располагался другой спортивный зал, но просуществовал совсем недолго: подход был не тот.

— Особых проблем с залами в Минске нет — они на каждом шагу. Вопрос лишь в том, что в каждой качалке висят боксерские груши, а тренирует на них и жук и жаба. Я же собрал команду профессиональных тренеров и спортсменов, которые знают, что делают, — рассказывает Гурков.

Перестраивать в помещении пришлось практически все. Спортсмен объясняет, что пространство использовалось совершенно нерационально и было здорово захламлено. Теперь же все по уму.

Перед открытием лидский художник Сергей Русак нарисовал на стене небольшие граффити, киевский товарищ Гуркова расписал ринг белорусскими фразами, на стенах появились холсты с выступлений «БРУТТО» и боев Виталия.

— Думаю, в понедельник мы начнем набирать группы. Тренировать будем обычных людей, не профессионалов. Мы ждем ребят, которые хотели заниматься, но всегда что-то мешало. Здесь они смогут стать увереннее, сильнее, поработать над телом и духом. Скорее даже над духом. Ориентироваться будем именно на индивидуальные занятия, занятия в малых группах. Сам я буду тренировать одну группу в день, чтобы не распыляться слишком сильно — впереди еще много спортивных событий.

Сам Гурков тоже будет тренироваться в собственном зале. В определенные часы новобранцы смогут заниматься параллельно с гуру.

В ближайшее время объявят набор в детскую группу. Их тренировки будут проводиться на бесплатной основе.

— Будет небольшая группа для детей 7—14 лет. С ними будут заниматься заслуженные мастера, профессионалы своего дела. Лично я на себя пока такую ответственность взять не могу: у меня бывают соревнования, поездки, а дети привыкают к одному человеку и перестроиться иногда очень сложно. Особого отбора не будет: чтобы записаться, нужно просто принести справку от педиатра, доказывающую отсутствие противопоказаний, — объясняет спортсмен.

— Людям может показаться, что это такой клуб себя любимого, но мне это место было нужно. Я долгое время занимался по подвалам, а хотелось светлого просторного помещения. Мне нужен был собственный рабочий стол с компьютером — вот я его и попытался организовать. Надо же с чего-то начинать.

Возможно, со временем сделаю зал побольше или открою другой. С одной стороны, это опыт ведения бизнеса, с другой — зал для себя самого. Это мое второе дыхание. Это позволит лишний раз заострить внимание на собственной работе, посмотреть на себя под другим углом.

Сегодня вечером здесь будет небольшая ЗОЖ-вечеринка. Придут спортсмены, выступит Naviband, встретятся друзья, знакомые и поклонники. Показательных выступлений, тренировок и спаррингов не будет: Виталий считает такие мероприятия изжившей себя показухой. «Будто чиновник приехал, и всем надо красиво грушу метелить — меня это все только нервирует».

Пока занятия в новом клубе будут проводиться только по утрам и вечерам три раза в неделю, позже график может быть изменен. Записаться можно просто подъехав лично или обратившись в социальных сетях. Полуторачасовое занятие будет стоить 25 рублей, абонемент на восемь занятий — 190 рублей.