Сирийский капкан для Путина Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»

20.09.2018, 14:51

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Наталья Гулевская

Развитие ситуации в Сирии может выйти из-под контроля.

«Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. Он подчеркнул, что экипаж российского Ил-20 погиб из-за безответственных действий израильских ВВС».

Сам инцидент вполне ожидаем, так как использование устаревших систем противовоздушной обороны Сирии приносит больше вреда не современным израильским самолетам, а находящимся вблизи летающим средствам, неспособным защищать себя от ракет ПВО. Опасность для России в Сирии кроется в отсутствии полного понимания своего правового статуса в данном конфликте. Иран, Россия и «Хезболла» на территории Сирии — это не самостоятельные субъекты права, а иностранная помощь режиму Асада в вооруженном противостоянии с разными силами в политической и межконфессиональной борьбе внутри государства. Эта группировка не коалиция нескольких стран, а все тот же усиленный своими союзниками режим Асада. Израиль, наоборот, независимый субъект права, который проводит антитеррористические операции по ликвидации и устранению угрозы для своего государства со стороны усиленной военной группировки Асада, которая включает в свои ряды и признанную многими странами запада террористическую группировку «Хезболла».

Москве нужно понять, что развитие ситуации в Сирии может перейти в межгосударственное противостояние, и любое сопредельное государство может начать войну с режимом Асада. Тогда Москве нужно будет или незамедлительно покидать территорию, на которой происходит межгосударственное военное столкновение, или объявить войну государству, с которым может начать войну Асад.

Наталья Гулевская, «Эхо Москвы»