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Cиловики задержали директора «Белэнергосетьпроекта»

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  • 20.09.2018, 14:54
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В кабинете Андрея Короткевича прошел обыск.

Руководитель предприятия Андрей Короткевич был задержан 18 сентября на рабочем месте. Информацию подтвердили сотрудники «Белэнергосеткопроекта». Известно, что в кабинете Короткевича прошел обыск, пишет nn.by.

Следственный комитет и другие силовики пока не прокомментировали, кто из них задержал директора, и в чем его обвиняют. «Белэнергосетьпроект» занимается проектированием линий электропередач и электрооборудования, соответствующей научно-исследовательской деятельностью. На предприятии разрабатывали проектную документацию по комплексу противоаварийной автоматики АЭС в Островце.


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