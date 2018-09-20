Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи две тонны деликатесных грибов 3 20.09.2018, 14:58

1,022

Фото: wikipedia

Грибы мацутакэ ценят за специфический сосновый аромат и изысканный вкус.

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных грибов мацутакэ.

Об этом сообщил пресс-секретарь южнокорейского лидера, пишет Yonhap (перевод – nv.ua).

"Пока президент и его жена находились с визитом в Северной Корее, к нам прибыл подарок от Ким Чен Ына", - сказал он.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин распорядился раздать грибы членам разъединенных корейских семей, которые еще не воссоединились с родственниками из КНДР.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны несколько договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.