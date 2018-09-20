закрыть
20 сентября 2018, четверг, 15:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи две тонны деликатесных грибов

3
  • 20.09.2018, 14:58
  • 1,022
Фото: wikipedia

Грибы мацутакэ ценят за специфический сосновый аромат и изысканный вкус.

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных грибов мацутакэ.

Об этом сообщил пресс-секретарь южнокорейского лидера, пишет Yonhap (перевод – nv.ua).

"Пока президент и его жена находились с визитом в Северной Корее, к нам прибыл подарок от Ким Чен Ына", - сказал он.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин распорядился раздать грибы членам разъединенных корейских семей, которые еще не воссоединились с родственниками из КНДР.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны несколько договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц