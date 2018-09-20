Фотофакт: Фанаты Apple выстроились в очередь за iPhone XS 1 20.09.2018, 15:07

Старт продаж топовых гаджетов iPhone XS и iPhone XS Max состоится по всему миру 21 сентября.

Фанаты продукции Apple уже выстроились в очереди у официальных магазинов в ожидании старта продаж iPhone XS и iPhone XS Max, пишет korrespondent.net.

В Сети опубликованы снимки с людьми, которые желают приобрести смартфоны раньше других. Начало продаж намечено на 21 сентября.

Как известно, iPhone XS и iPhone XS Max являются топовыми гаджетами компании. Стоимость их стартует от 999 и 1099 долларов США. При этом, сумма актуальна лишь для базовых версий.

Что касается более бюджетного iPhone XR с LCD-экраном, то его выход в продажу состоится через месяц - 21 октября.