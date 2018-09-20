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Медведев: Россию ждут шесть тяжелых лет

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  • 20.09.2018, 15:16
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Дмитрий Медведев
Фото: РИА «Новости»

На экономику РФ давят санкции и расширение торговых войн.

Следующий шестилетний цикл для российской экономики будет непростым — в условиях санкций, а также возможного расширения торговых войн и политики протекционизма. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — отметил он.


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