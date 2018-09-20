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Журналист из Глубокого оплатил штраф монетами, которые разменял у монахинь

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  • 20.09.2018, 15:22
Дмитрий Лупач

На этот раз Дмитрий Лупач оплатил 36 базовых (882 рубля) почти тысячей монет.

Штраф присудил Глубокский суд за материал об избиении милиционерами пенсионера. В начале августа журналист Дмитрий Лупач его заплатил, но не на Глубокский счет, а на Докшицкий, передает «Белсат».

Дмитрий собрал документы, написал заявление, чтобы эти деньги перевели на правильный счет. Их перевели, но уже ошибка была у сотрудников Докшицкого райисполкома. Они извинилась перед журналистом и сказали приехать забрать деньги.

«Я приехал, деньги мне в кассе вернули, и я хотел заплатить их в Глубоком. Но судебные исполнители мне сказали, что они должны были второй раз делать перечень сами, а мне деньги не давать в руки. Раз отдали, то я считаюсь лицом, просрочившим платеж, и насчитали мне 10% дополнительно, которые я заплатил чуть раньше», – рассказывает журналист.

Основной штраф в течение трех недель журналист наменял монетами и сегодня отнес в банк.

«Разменял у монахинь, они кассу воскресную считали, ну и я попросил. Там было 257 двухрублёвок, 190 рублевых монет, 238 пятидесятикопеечных, 130 двадцатикопеечных, 80 десятикопеечных и 10 монет по 5 копеек. Осталась еще горстка более мелких, их я держу на браславский штраф. Для него я планирую собрать больше мелких монет», – говорит Дмитрий Лупач.

По словам фрилансера, в кассе банка большой шок он не вызвал. Кассир принесла единственную на весь банк машинку и довольно быстро справилась с подсчетом.

4 сентября журналисты оштрафовали на 882 рубля за опрос прохожих в Браславе 5 июля о том, что думают местные жители о задержании своего бывшего руководителя Драневского. Этот штраф еще не вступил в законную силу, так как Дмитрий обжалует его в Витебском областном суде. Суд в Витебске пройдет 26 сентября.


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