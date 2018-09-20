Беларусь не будет экспортировать нефтепродукты через Россию 4 20.09.2018, 15:27

Скажется ли это на взаимоотношении двух стран?

Эксклюзивный трейдер белорусских НПЗ ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) сохранит сложившуюся структуру логистики экспорта нефтепродуктов через балтийские порты. Стоимость поставок через российские порты дороже, сообщил журналистам в четверг в Минске коммерческий директор БНК Сергей Гриб в кулуарах международной конференции по торговле нефтепродуктами, которую организовало ПО "Белоруснефть", сообщает "Интерфакс".

"Необходимо смотреть тарифную политику как железной дороги, так и терминалов по перевалке. Если складывать в комплексе как перевалку, так и транспортировку, то в настоящий момент затраты на поставки выше в России, чем в странах Балтии", - сказал С.Гриб.

Межу тем, он подчеркнул, что "мы даем покупателям возможность выбора портов поставки и готовы выполнить их пожелания". В то же время, на практике для покупателей "цены при поставке через балтийские порты лучше, чем через российские", констатировал представитель БНК.

По словам С.Гриба, в текущем году через российские порты БНК перевалила около 40 тыс. тонн. Он сообщил, что через порты Латвии за 8 месяцев БНК экспортировала 2,94 млн тонн нефтепродуктов (рост на 1,5% к аналогичному периоду 2017 года), через литовские порты – 1,06 млн тонн (на 2,8% меньше), через порты Эстонии перевалка белорусских нефтепродуктов выросла в 9,3 раза до 444 тыс.тонн.

С.Гриб также отметил, что в следующем году "структура перевалки через балтийские порты, скорее всего, не изменится".

В 2018 году БНК сохранит экспорт нефтепродуктов на прошлогоднем уровне 11 млн тонн, сообщил коммерческий директор. По его словам, основными рынками БНК для поставки светлых нефтепродуктов являются Украина, страны Балтии, Польша.

Как сообщалось, российская сторона неоднократно заявляла о заинтересованности переориентировать перевалку экспорта белорусских нефтепродуктов с балтийских портов на порты в РФ.

В прошлом году президент России Владимир Путин предложил обязать белорусские нефтеперерабатывающие заводы использовать российские железные дороги и порты для экспорта нефтепродуктов. Он подчеркивал необходимость увязать вопрос получения "нашей нефти с использованием нашей инфраструктуры".