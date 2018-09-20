Вайдас Сальджюнас: Пропаганда Кремля рассчитана на малообразованных людей 20.09.2018, 15:40

Вайдас Сальджюнас

Фото: DELFI

Что нужно знать на Западе, чтобы противостоять информационным атакам из РФ.

Литовский военный обозреватель Вайдас Сальджюнас рассказал в интервью Charter97.org о том, каких целей добивается Кремль в информационной войне против Литвы и западных стран.

- Сегодня много говорится о том, что Кремль после аннексии Крыма объявил Западу и Литве, в частности, информационную войну. Это война все еще продолжается?

- Информационная война и не заканчивалась, она продолжается и становится все более и более интенсивной.

- При помощи каких средств Москва пытается оказать влияние на общественное мнение жителей Литвы и других Западных стран?

- В ход идут такие классические средства, как искажающие факты «новости». Используются и такие методы, как распространение пропагандистского конткента в средствах массовой информации и социальных сетях, свидетельствующей о якобы «мощи» Российской Федерации и «слабости» Запада.

Вся эта информация направлена на эмоционально чувствительные слои общества (в разных странах они могут быть разными – например, национальные меньшинства, группы, преследующие те или иные политические цели и их сторонники, люди с ограниченной компьютерной грамотностью).

- Мы с вами только что поговорили о средствах, а какие цели у информационного воздействия Кремля?

- Расколоть, поссорить, ослабить общество, часть гражданского сообщества перетянуть на свою сторону. Также это могут быть такие цели, как: заставить сомневаться, чего-то опасаться, поддаться или вызвать провокационные, иррациональные настроения, которые должны оправдать нарратив Кремля о «неудачных, истеричных и фашистских» странах Балтии.

- Предположим, что Москве удастся добиться реализации задуманного. Какими могут быть последствия?

- Такие, как например в Молдове, Украине или в Литве начала 1940 года (напомним, что в Молдове из-за вмешательства Кремля появилась Приднестровская Молдавская Республика, Украина в результате аннексии с российской стороны потеряла Крым, на территории государства появились непризнанные «республики» – «ДНР» и «ЛНР», а Литва в 1940 году была полностью аннексирована Советским Союзом - Ред.).

- По вашему мнению, кто в Литве наиболее уязвим для кремлевской пропаганды?

- Национальные меньшинства, плохо или вовсе необразованные люди, которые живут на низкие доходы, представители старшего поколения, которые отличаются низкой компьютерной грамотностью – на подобные тенденции указывают социальные исследования.

- Каким образом можно бороться с враждебным информационным воздействием?

- Прозрачность, разоблачение, знание основных нарративов и укрепление информационного сознания граждан, начиная со школы – причем, я говорю не только об уроках, но прежде всего о воспитании критического мышления.