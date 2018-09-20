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Среди ИП в Гомеле начались массовые волнения

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  • 20.09.2018, 15:52
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Продавцов с привокзального «пятачка» выселяют, а новый рынок еще не готов.

В Гомеле судьба рынка «Привокзального», в народе известного как «пятачок», была решена уже давно, пишет сайт gomel.today. Согласно генплану, торговый объект необходимо снести, а на его месте к осени 2020 года построить большой торговый центр. ОАО «Комплекс-партнёр», который и владеет «Привокзальным» рынком, отвел для новых мест продажи небольшую территорию по улице Шевченко, 96, на месте старого блошиного рынка. Однако по размерам новая территория существенно разнится с прежней.

Эта новость вызвала массу волнений не только у продавцов, но и у жителей города. К «пятачку» все привыкли: он находится в удобном месте, да и продавцам совсем не хочется покидать привычные рабочие места. И это не только из-за временных неудобств, но и из-за распределения площади. К тому же, никто не отменял вынужденные финансовые затраты, которые обязательно возникнут при переезде на новое место.

Местные журналисты подготовили большой фоторепортаж о том, как переезжает «Привокзальный» базар на новое место и с какими сложностями сталкиваются продавцы.

Через каждые два метра на заборе видим объявления о том, что согласно решению Гомельского городского исполнительного комитета с 10 сентября «Привокзальный» рынок закрыт, а с 21 сентября прекращается еще и подача электроэнергии. Однако по факту рынок продолжает работу, хотя торговых точек значительно поубавилось. Вдоль рядов все так же ходят бабушки и предлагают кофе, чай и пирожки. Есть и покупатели, правда, заходят в роллеты без особого энтузиазма.

При виде журналиста с камерой продавцы спешат уйти, но в процессе разговора все же признаются, что переезжать не хотят. «Нас никто не спрашивал, хотим или нет. Сказали уходить и все! Покинуть рабочее место нужно как можно быстрее, но переезжать-то некуда...» — заявляет продавщица обуви у входа на базар.

Хозяева роллетов говорят, что съехать нужно было 10 сентября, а новый рынок начнет работать только с 1 октября. Чем заниматься все это время? Да и простои в работе явно не на пользу бизнесу.

Дмитрий, у которого на рынке несколько точек, утверждает, что, помимо временных и финансовых трудностей, существует еще и острая проблема с распределением площади: «У меня на одной точке сейчас 15 кв. метров, а дают мне 3,5 кв. метра, поскольку между всеми продавцами площадь на новом рынке делили поровну. Как мне вместиться в эти 3 метра? Перспективу развития я там не вижу. В принципе, мы не против переезда, но тогда создайте нам комфортные условия, чтобы мы ничего не теряли! Может, дело времени, привыкнем к новому... Но вопрос с распределением площади остается открытым».

«Это равносильно тому, что из коттеджа переехать в коммунальную квартиру!» — добавляет заинтересованная женщина-продавец.

Те, кто уже уехал, отвезли товар домой и ждут, когда можно будет обустроить новое место. И тут возникает конфликт интересов, ведь кто-то еще остался и продолжает торговать. Дмитрий, хозяин обувной точки, утверждает, что многие продавцы недовольны тем, что одни остались, другие съехали. Если уходить, то нужно всем и сразу. Но, по словам Дмитрия, это выбор каждого.

К слову, в день, когда журналисты делали этот репортаж, между продавцами шел такой разговор: руководство рынка ждет налоговый рейд. Если еще утром все калитки были открыты, то ближе к обеду их наспех закрыли, вроде как рынок не работает. По факту с 10 сентября рынок официально закрыт, продавцы не имеют права находиться там и, по словам работающих на базаре, им даже приходили об этом извещения «задним» числом (13 числа пришло уведомление, что с 10 сентября рынок закрыт). «Мы ж аренду никому не платим с 10 сентября, вот налоговая и приехала проверять. Их же жаба душит, что мы работаем! Хотя нам юристы сказали, что до 1 октября мы имеем право работать», — сетует еще одна хозяйка торговой точки.

Журналисты пошли на новый рынок. Действительно, место по сравнению с прежними рядами — не самое выигрышное. Рынок находится относительно недалеко, но дойти туда сложно. Нет никаких указателей, перед входом — конечная остановка автобусов — потенциально опасный участок, поскольку пешеходных переходов нет.

По предварительным обещаниям строителей, сдать объект нужно было еще в августе. Но уже конец сентября, а к завершению работы не подходят. Сами строители смеются, мол, хоть бы к новому году все успеть. Однако к 1 октября строители обещают поставить роллеты.


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