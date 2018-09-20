Между Израилем и Россией назревает война? Иван Яковина, «Новое время»

20.09.2018, 15:55

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Простой военной операции Путина в Сирии не получится.

Россия и Израиль во вторник подошли к рубежу начала военного конфликта.

Поводом к этому стал фатальный инцидент в небе над Средиземным морем: комплекс С-200 сирийской ПВО сбил российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого были 15 человек. Но Москва в их гибели обвинила не Сирию, а Израиль.

Как так? Судя по всему, дело вот в чем. Российские разведывательные самолеты регулярно летают над морем в этом районе сирийского побережья.

Они довольно большие и на экранах радаров выглядят как крупные пятна. По версии Москвы, граждане Израиля изучили распорядок полетов этих самолетов и решили этим воспользоваться.

Дальше – версия российского Министерства обороны. Во вторник Израиль отправил свои F-16 на бомбежку иранских целей в Сирии. Причем израильские самолеты должны были лететь таким образом, чтобы в случае срабатывания ПВО они могли спрятаться в радарную тень Ил-20.

Что получилось? Сразу после бомбежки сирийцы запустили ракеты ПВО по израильским F-16. Но те спрятались за намного более крупным Илом, поэтому сирийские ракеты С-200 попали в российский самолет.

Версия, в общем, понятна. Но Иерусалим на это уже ответил, что сирийцы выстрелили по российскому самолету тогда, когда F-16 уже улетели на базу. Более того, ПВО Сирии даже не стало разбираться, чьи самолеты находятся в воздухе в этом районе.

Но Москву это не убеждает. Она возмущается тем, что израильтяне поставили под угрозу жизни россиян. В министерстве обороны РФ считают это нарушением ранее заключенных договоренностей.

Израиль отвечает, что ничего не нарушал, так как предупредил россиян о своем налете на иранские объекты заранее. В Кремле говорят, что предупреждение пришло лишь за одну минуту, поэтому убрать Ил из опасной зоны было невозможно.

Сейчас израильского посла вызвали в российский МИД, между военными тоже идут активные переговоры. Судя по всему, они пытаются решить, как разрулить ситуацию без кровопролития.

Я в этой ситуации израильтянам верю больше. Во-первых, у них нет никакой мотивации для гибели россиян. Во-вторых, офицеры сирийской ПВО и правда невероятно криворукие. Это много раз было подтверждено. Ну и третье (главное). Российских генералов за последнее время тысячу раз ловили на лжи. Наглой, демонстративной, циничной, с ухмылкой. Поэтому даже если они вдруг говорят правду (что маловероятно), в мире им никто ни за что сейчас не поверит.

Тем не менее, вероятность серьезного обострения ситуации даже начала боевых действий все же имеется. Во всяком случае, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что оставляет за собой право отомстить Израилю за сбитый самолет.

Интересно, как именно мстить собирается. Я смог придумать лишь несколько вариантов. Для этого он может передать сирийцам и иранцам новые комплексы ПВО С-300 или даже С-400 взамен устаревших С-200, которыми те пользуются уже лет пятьдесят.

Было бы, кстати, интересно посмотреть, насколько эффективны такие системы ПВО против современных американских самолетов. А то хвалят их часто, но в деле никто никогда не видел. Вот и показали бы, на что способны. Израиль наверняка попытался бы их разбомбить, поэтому сражение было бы честным.

Ну и самое неприятное, что могли бы россияне сделать Израилю – это продать Ирану технологии создания ядерного оружия и современных баллистических ракет. А если отношения будут совсем испорчены, то продать могут и сами эти ракеты.

Вы можете сказать, что Владимир Путин на это не пойдет, так как это уже слишком похоже на поддержку международного терроризма. Я на это отвечу, что последние лет пять он ничем другим и не занимается. Так что запросто. Чтобы пнуть больнее американцев и насолить Израилю, для Кремля все средства хороши.

А самое главное – что Россия может попытаться и сама, безо всякого Ирана нанести удар по израильским самолетам и другим целям. Дело в том, что у Путина в последнее время постоянно снижается рейтинг.

В подобных условиях он всегда начинал какую-нибудь войну. В этот раз снова может решить повоевать. Опасность в том, что Израиль – не Грузия и не Украина. Это ядерная держава с огромной военной мощью, которая легко за себя постоит. Простой военной операции против Израиля у Путина не получится, как бы ему этого ни хотелось!

Иван Яковина, «Новое время»