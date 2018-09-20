закрыть
20 сентября 2018, четверг, 17:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Тадеуш Кондрусевич: Прихожане хотят видеть в священнике человека, с которым можно поговорить

  • 20.09.2018, 16:04
Тадеуш Кондрусевич
Фото: catholic.by

Глава Католического костела в Беларуси обратился к будущим священнослужителям.

Говоря о миссии священников во время Мессы на начало учебного года в католической Межъепархиальной семинарии в Гродно, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратил внимание на служение в Церкви мирян, сообщает catholic.by.

«В последнее время проявляются тенденции все большего использования мирян в жизни и пастырской деятельности Церкви, — отметил Митрополит Минско-Могилевский. — Но есть вещи, которые просто обязаны выполнять священник.

Не только совершение таинств, что понятно само по себе. Но также и принятие людей, которые обращаются за помощью. Люди хотят видеть священника или диакона, наконец, семинариста. Хотят видеть духовное лицо, чтобы с ним поговорить, рассказать о проблемах и получить прежде всего духовный совет.

Не способствует развитию пастырства практика, когда после Мессы священник уходит, а светский человек принимает верующих», — заключил иерарх.

Митрополит вспомнил слова одного епископа на встрече с монахинями, которые занимались школой для девочек в Риме.

«Нам нужна сестра, а не профессорша. Профессоршей может быть и светский человек, но светский не может быть монахиней», — говорил тот епископ. Его слова можно отнести и к священникам.

Архиепископ Кондрусевич напомнил, что в Православной Церкви священника часто называют святым отцом.

«Святым прежде всего потому, что он является администратором Божьей благодати. Поэтому священник сам должен воплощать святость.

Первый ректор духовной семинарии в Санкт-Петербурге слуга Божий дон Бернардо Антонини любил говорить семинаристам о необходимости «заправиться» духовным бензином: без бензина машина не поедет. Так и в священстве: когда священник чего-то не имеет, он не сможет дать это другому».

По словам митрополита, встречи с людьми мира показывают необходимость в основательной богословской подготовке священников.

«Люди сегодня очень активно интересуются богословием, и задача священника — помочь им в этом.

Недаром св. Иоанн Павел II в Апостольском обращении Pastores dabo vobis подчеркивает, что интеллектуальная формация кандидатов в священники является чрезвычайно необходимой из-за вызовов современности».

Также архиепископ напомнил, что с изменениями в мире появляются и новые методы пастырства.

«Глядя на различные религиозные группы в храмах, можно увидеть результаты того старого корня, благодаря которому на наших землях сохранилось вера. Пример Запада доказывает: прогрессивному необходимо подражать, но от старого отказываться ни в коем случае нельзя, если оно испытано временем и не противоречит богословском нормам. Vetera et nova! — старое сочетать с новым».

Обращаясь к семинаристам, иерарх отметил:

«Старшекурсникам необходимо сделать испытание совести: как мы относимся к священнической формации? Любим ли молитву и учебу? Как обстоят дела с соблюдением дисциплины?

Семинария — это дом, семья или армейская казарма, как иногда говорят? Если да, то почему? Представляет ли собой семинария братство?»

Цитируя папу Бенедикта XVI и папу Франциска, Митрополит добавил, что духовная подготовка будущих священников должна опираться на Евхаристию и Таинство покаяния, а столбами формации должны стать молитва, наука, братская жизнь и апостольство.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц