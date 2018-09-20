Тадеуш Кондрусевич: Прихожане хотят видеть в священнике человека, с которым можно поговорить 20.09.2018, 16:04

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католического костела в Беларуси обратился к будущим священнослужителям.

Говоря о миссии священников во время Мессы на начало учебного года в католической Межъепархиальной семинарии в Гродно, архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратил внимание на служение в Церкви мирян, сообщает catholic.by.

«В последнее время проявляются тенденции все большего использования мирян в жизни и пастырской деятельности Церкви, — отметил Митрополит Минско-Могилевский. — Но есть вещи, которые просто обязаны выполнять священник.

Не только совершение таинств, что понятно само по себе. Но также и принятие людей, которые обращаются за помощью. Люди хотят видеть священника или диакона, наконец, семинариста. Хотят видеть духовное лицо, чтобы с ним поговорить, рассказать о проблемах и получить прежде всего духовный совет.

Не способствует развитию пастырства практика, когда после Мессы священник уходит, а светский человек принимает верующих», — заключил иерарх.

Митрополит вспомнил слова одного епископа на встрече с монахинями, которые занимались школой для девочек в Риме.

«Нам нужна сестра, а не профессорша. Профессоршей может быть и светский человек, но светский не может быть монахиней», — говорил тот епископ. Его слова можно отнести и к священникам.

Архиепископ Кондрусевич напомнил, что в Православной Церкви священника часто называют святым отцом.

«Святым прежде всего потому, что он является администратором Божьей благодати. Поэтому священник сам должен воплощать святость.

Первый ректор духовной семинарии в Санкт-Петербурге слуга Божий дон Бернардо Антонини любил говорить семинаристам о необходимости «заправиться» духовным бензином: без бензина машина не поедет. Так и в священстве: когда священник чего-то не имеет, он не сможет дать это другому».

По словам митрополита, встречи с людьми мира показывают необходимость в основательной богословской подготовке священников.

«Люди сегодня очень активно интересуются богословием, и задача священника — помочь им в этом.

Недаром св. Иоанн Павел II в Апостольском обращении Pastores dabo vobis подчеркивает, что интеллектуальная формация кандидатов в священники является чрезвычайно необходимой из-за вызовов современности».

Также архиепископ напомнил, что с изменениями в мире появляются и новые методы пастырства.

«Глядя на различные религиозные группы в храмах, можно увидеть результаты того старого корня, благодаря которому на наших землях сохранилось вера. Пример Запада доказывает: прогрессивному необходимо подражать, но от старого отказываться ни в коем случае нельзя, если оно испытано временем и не противоречит богословском нормам. Vetera et nova! — старое сочетать с новым».

Обращаясь к семинаристам, иерарх отметил:

«Старшекурсникам необходимо сделать испытание совести: как мы относимся к священнической формации? Любим ли молитву и учебу? Как обстоят дела с соблюдением дисциплины?

Семинария — это дом, семья или армейская казарма, как иногда говорят? Если да, то почему? Представляет ли собой семинария братство?»

Цитируя папу Бенедикта XVI и папу Франциска, Митрополит добавил, что духовная подготовка будущих священников должна опираться на Евхаристию и Таинство покаяния, а столбами формации должны стать молитва, наука, братская жизнь и апостольство.