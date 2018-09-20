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Власти Светлогорска испугались массового флешмоба против китайского завода

  • 20.09.2018, 16:34

Правозащитницу Елену Маслюкова вызывают на допрос в Светлогорский РОВД.

Правозащитницу "Весны" Елену Маслюкову из Светлогорска вызвали на допрос в местный РОВД, передает «Радыё Рацыя».

Она получила повестку за подписью начальника РОВД полковника Зезетка. По словам Елены Маслюкова, повестку вручили прямо как закоренелой преступнице:

- Вчера вечером после 21 часа был сильный стук в дверь. Дверь я не открывала, так как находилась дома одна. Сегодня утром опять стук в дверь. Дверь снова не открывала, ведь дома была одна, занималась своими делами. Потом, когда мне нужно было выйти на улицу, неожиданно, прямо у двери, которую я закрывала, оказался участковый милиционер, который всучил мне в руки повестку.

В повестке сообщается, что Елена Маслюкова приглашена для опроса в качестве лица, против которой возбуждено административное дело:

- Сейчас они, наверное, стараются отыскать человека, который устроил протестный флешмоб на площади. Пусть ищут.

15 сентября, за час до флешмоба, Елену Маслюкову спешно вызвал прокурор Светлогорского района и сделал предупреждение за возможную организацию правозащитниками флешмоба "Светлогорск - за чистый воздух". Вероятно, милиция решила завершить дело возможным штрафом. Все это сделано для устрашения Маслюкоойа, к которой обращаются люди за помощью.

По словам правозащитницы, сегодня такая вонь стоит от целлюлозного комбината в Якимовой Слободе, что невозможно дышать.


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