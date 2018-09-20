Биньямин Нетаньяху: Израиль ответит всей своей мощью в случае атаки извне 20.09.2018, 16:53

Биньямин Нетаньяху

Фото с сайта eadaily.com

Премьер-министр Израиля предостерег от навязывания стране вооруженного конфликта.

Израиль стремится предотвратить войну в регионе, но применит всю мощь, если ему будет навязан вооруженный конфликт, заявил в четверг премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает "Интерфакс".

Выступая на службе в память об израильских военных, погибших в войне Судного дня 1973 года, премьер подчеркнул, что Израиль должен "делать все, чтобы предотвратить войну, но если она будет навязана, ответит всей мощью тем, кто стремится уничтожить нас".

"На Ближнем Востоке, теми, кто пытается убить нас, верховодит Иран, который открыто и агрессивно призывает уничтожить Израиль. И наш долг защитить самих себя от этой угрозы, и мы продолжим делать это", - сказал Б.Нетаньяху, которого цитируют израильские СМИ.