закрыть
20 сентября 2018, четверг, 18:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

В Минске пройдет футбольный матч в честь гетмана ВКЛ, разгромившего шведов под Киргхольмом

  • 20.09.2018, 17:00

Минское «Торпедо» решило посвятить матч Яну Каролю Ходкевичу.

Матч 22 тура Высшей лиги Беларуси между клубами «Торпедо» Минск - «БАТЭ» Борисов состоится 24 сентября, сообщает «Новы час».

Минское «Торпедо» решило не просто провести матч с борисовским «БАТЭ» в 22 туре Высшей лиги, а организовать акцию Patria - в честь Великого гетмана Яна Кароля Ходкевича, руководителя крылатых всадников ВКЛ.

Клуб анонсировал ряд активностей по случаю дня памяти национального героя Беларуси.

Помимо непосредственно матча посетителей ждут:

✔ Гусары ВКЛ, средневековые развлечения, реконструкция боя, выставка средневекового военного снаряжения

✔ Мастер-класс по средневековыми танцами

✔ Детская зона от образовательного центра «Следуем вместе!»

✔ Большая зона от QUVALDA - игровое пространство


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц