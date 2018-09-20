В Минске пройдет футбольный матч в честь гетмана ВКЛ, разгромившего шведов под Киргхольмом
- 20.09.2018, 17:00
Минское «Торпедо» решило посвятить матч Яну Каролю Ходкевичу.
Матч 22 тура Высшей лиги Беларуси между клубами «Торпедо» Минск - «БАТЭ» Борисов состоится 24 сентября, сообщает «Новы час».
Минское «Торпедо» решило не просто провести матч с борисовским «БАТЭ» в 22 туре Высшей лиги, а организовать акцию Patria - в честь Великого гетмана Яна Кароля Ходкевича, руководителя крылатых всадников ВКЛ.
Клуб анонсировал ряд активностей по случаю дня памяти национального героя Беларуси.
Помимо непосредственно матча посетителей ждут:
✔ Гусары ВКЛ, средневековые развлечения, реконструкция боя, выставка средневекового военного снаряжения
✔ Мастер-класс по средневековыми танцами
✔ Детская зона от образовательного центра «Следуем вместе!»
✔ Большая зона от QUVALDA - игровое пространство