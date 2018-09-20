В РФ уровень жизни чиновников поднимут за счет налогоплательщиков 1 20.09.2018, 17:10

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На оклады и премии чиновникам уйдет каждый третий рубль, собранный через повышение НДС.

Правительство России намерено резко увеличить финансирование армии чиновников и госслужащих, численность которой за последние 20 лет выросла с 2,5 до 5,3 млн человек, пишет finanz.ru.

В проект бюджета на 2019-21 гг заложены 630 миллиардов рублей в виде расходов на дополнительную "материальную мотивацию" госслужащих.

На повышение окладов и премии чиновникам уйдет каждый третий рубль, собранный с населения и бизнеса через повышение НДС - 138,6 млрд рублей в 2019 году, 208,9 млрд рублей - в 2020-м.

Это на 39 млрд и 109 млрд рублей больше, чем предусмотрено действующим законом о бюджете. В 2021 году сумма вырастет еще на 40% - до 284,4 млрд рублей.

Деньги нужны на "поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания", "пенсионное обеспечение", а также "материальное стимулирование", объясняет Минфин.

Речь идет о премиях по результатам личной служебной деятельности, либо деятельности отдельного структурного подразделения или всего федерального органа органа, а также продвижение по службе с учетом достигнутых результатов деятельности; предоставление льгот и социальных гарантий.

Дополнительные расходы нужны на реализацию указа "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016-2018 годы", подписанного президентом Владимиром Путиным в августе 2016 года.

Указом Путин поручил правительству добиться повышения престижа гражданской службы и предписал к 2019 году "завершить мероприятия по совершенствованию системы материального стимулирования государственных гражданских служащих".

В настоящий момент содержание госаппарата обходится федеральному бюджету в 1,3 триллиона рублей в год. С учетом расходов на "национальную оборону" и "национальную безопасность" сумма достигает 6,3 триллиона рублей. В общей сложности армия, полиция и чиновники "съедают" 38% федерального бюджета.

По данным Росстата, средняя зарплата федеральных госслужащих в федеральных органах в 2017 году 118,8 тысячи рублей в месяц. Это втрое выше средней зарплаты по стране (39,1 тысячи рублей), на столько же превышает средний заработок врачей и почти в 5 раз - учителей (25 тысяч рублей).