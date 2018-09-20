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Немец нашел золотой клад в старом шкафу и отдал все властям

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  • 20.09.2018, 17:33
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Фото: dpa

Три слитка лежали в конверте у задней стенки одного из ящиков.

Житель немецкого города Бремен купил старый кухонный шкаф и нашел в нем золото, спрятанное прежним владельцем. Об этом сообщает издание lenta.ru cо ссылкой на The Local.

Три слитка лежали в конверте у задней стенки одного из ящиков. Их суммарный вес составлял 2,5 килограмма. Стоимость такого количества драгоценного металла оценивается в 83,5 тысячи евро (около 6,6 миллиона рублей).

Мужчина отнес клад в бюро находок. По утверждению городских властей, он поступил верно, так как спрятанное в шкафу золото не было его собственностью. Ему выплатят вознаграждение — 2,5 тысячи евро (около 200 тысяч рублей).

Полиция выяснила, что до продажи шкаф стоял в доме состоятельного пенсионера, который умер в марте. Не исключено, что золотые слитки были спрятаны там не одно десятилетие.

В 2017 году сообщалось, что в антикварном пианино обнаружили тайник с множеством золотых монет XIX и начала XX веков. Чтобы определить законных владельцев клада, пришлось выяснить, кому он принадлежал с 1906 года.


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