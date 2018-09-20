Игрушки, которые ЕC посчитал смертельно опасными, свободно продаются в Беларуси 5 20.09.2018, 17:51

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Фото: ec.europa.eu

С белорусского рынка продукт кобринской фабрики убираться не будет.

Евросоюз запретил продавать на своей территории две игрушки кобринской фабрики "Полесье". Конструктор-самолётик "Юный путешественник" и котёнок "Бимбасфера", признаны смертельно опасными для детей... легко находятся в белорусских магазинах, cообщает Еврорадио.

На сайте магазинов "Буслік" находим каталку на шнурке "Бимбасфера-котёнок" для детей от одного года. Когда младенец учится ходить, он может взять игрушку за шнурок и тянуть за собой. Но эксперты из европейской системы быстрого оповещения об опасных потребительских товарах RAPEX считают, что ребёнок может положить мелкие детали игрушки в рот и задохнуться, а длинный шнур может обмотаться вокруг шеи и вызвать асфиксию.

Сотрудница онлайн-магазина Vovka.by говорит, что у них есть конструктор "Юный путешественник". Это пластиковый самолётик с лётчиком, который состоит из десяти деталей. По информации надзорных органов Евросоюза, опасность для детей представляет голова лётчика, которую легко снять и проглотить.

Была в продаже и игрушка-котёнок. Но её раскупили!

"Да, раньше был, а сейчас пока нет", — уточняет сотрудница Vovka.by.

Зато мы узнаём, что в серии "Бимбасфера" есть ещё слонёнок, клоун и бурундук. В Беларуси они по-прежнему остаются в продаже, хотя имеют такие же длинные шнурки, как "Бимбасфера-котёнок".

В детском отделе столичного ГУМа Еврорадио отвечают, что и самолётик, и котёнок были в продаже. Правда, продавец не находит их и предлагает зайти в другой раз.

Обе игрушки мы до сих пор можем найти на официальном сайте кобринской фабрики "Полесье". Вот "Юный путешественник", а вот коллекция игрушек "Бимбасфера". Маректолог фабрики "Полесье" Юрий Журов в беседе с Еврорадио отрицает все претензии:

"С белорусского рынка продукт убираться не будет, потому что он полностью соответствует требованием технического регламента".

Будет ли "Полесье" снимать с продажи в Беларуси игрушки, которые в Евросоюзе считаются смертельно опасными, нам ответят в ближайшее время. Кстати, "Юный путешественник" и "Бимбасфера-котёнок" — два из восьми белорусских потребительских товаров, которые были запрещены надзорными органами Евросоюза.