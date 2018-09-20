закрыть
20 сентября 2018, четверг, 18:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Игрушки, которые ЕC посчитал смертельно опасными, свободно продаются в Беларуси

5
  • 20.09.2018, 17:51
  • 2,604
Фото: ec.europa.eu

С белорусского рынка продукт кобринской фабрики убираться не будет.

Евросоюз запретил продавать на своей территории две игрушки кобринской фабрики "Полесье". Конструктор-самолётик "Юный путешественник" и котёнок "Бимбасфера", признаны смертельно опасными для детей... легко находятся в белорусских магазинах, cообщает Еврорадио.

На сайте магазинов "Буслік" находим каталку на шнурке "Бимбасфера-котёнок" для детей от одного года. Когда младенец учится ходить, он может взять игрушку за шнурок и тянуть за собой. Но эксперты из европейской системы быстрого оповещения об опасных потребительских товарах RAPEX считают, что ребёнок может положить мелкие детали игрушки в рот и задохнуться, а длинный шнур может обмотаться вокруг шеи и вызвать асфиксию.

Сотрудница онлайн-магазина Vovka.by говорит, что у них есть конструктор "Юный путешественник". Это пластиковый самолётик с лётчиком, который состоит из десяти деталей. По информации надзорных органов Евросоюза, опасность для детей представляет голова лётчика, которую легко снять и проглотить.

Была в продаже и игрушка-котёнок. Но её раскупили!

"Да, раньше был, а сейчас пока нет", — уточняет сотрудница Vovka.by.

Зато мы узнаём, что в серии "Бимбасфера" есть ещё слонёнок, клоун и бурундук. В Беларуси они по-прежнему остаются в продаже, хотя имеют такие же длинные шнурки, как "Бимбасфера-котёнок".

В детском отделе столичного ГУМа Еврорадио отвечают, что и самолётик, и котёнок были в продаже. Правда, продавец не находит их и предлагает зайти в другой раз.

Обе игрушки мы до сих пор можем найти на официальном сайте кобринской фабрики "Полесье". Вот "Юный путешественник", а вот коллекция игрушек "Бимбасфера". Маректолог фабрики "Полесье" Юрий Журов в беседе с Еврорадио отрицает все претензии:

"С белорусского рынка продукт убираться не будет, потому что он полностью соответствует требованием технического регламента".

Будет ли "Полесье" снимать с продажи в Беларуси игрушки, которые в Евросоюзе считаются смертельно опасными, нам ответят в ближайшее время. Кстати, "Юный путешественник" и "Бимбасфера-котёнок" — два из восьми белорусских потребительских товаров, которые были запрещены надзорными органами Евросоюза.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц