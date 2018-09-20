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Новая старая битва

  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 20.09.2018, 18:04
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Антон Орехъ

Советский Союз погиб, в том числе и вот из-за таких историй.

Многонациональная страна, в которой живут вместе народы, имеющие не только несколько столетий совместной истории, но и несколько столетий взаимных обид и противоречий. Кавказ – самый взрывной в этом смысле регион. И темперамент бешеный и обиды древние. Большинство из нас и знать ничего не знали ни про какую Канжальскую битву, а люди в тех краях, готовы из-за событий 18 века друг друга убить!

Советская власть не понимала этих вещей. Она только усугубляла проблемы и порою кажется, что сознательно их провоцировала своей дубовой политикой. А потом, когда хватка у коммунистов ослабла — понеслось. Армяне против азербайджанцев, грузины против осетин и абхазов, осетины против ингушей, беспорядки в Фергане, бунт в Приднестровье. Почти все эти конфликты никуда не делись и после распада СССР — и стали уже межгосударственными. И тогда звучали почти те же слова, что сегодня. Что местную молодежь подогревают кукловоды. Что провокаторы раскачивают лодку. При необходимости можно ввернуть про таинственную заграницу, которая лезет в наши дела и тоже разжигает, раскачивает и провоцирует.

У меня вообще всегда вопрос, когда начинают говорить про кукловодов. А почему вы так людей-то не уважаете? Почему вы считаете их баранами? Пришли какие-то провокаторы и смогли взбаламутить тысячи людей? Совсем-совсем никакой причины не было, и на пустом месте кучка провокаторов устроила мятеж? Никак такого быть не может. Кукловоды и провокаторы могут стать спичкой. Но дрова в этом месте, как правило, уже хорошо разложены и обильно политы керосином. Не чиркнет спичка сегодня – чиркнет завтра. Не бросит кто-то окурок теперь, бросит потом. И уж если вы говорите про кукловодов, то хотя бы намекните, кто они и откуда. Чаще всего эти «некие силы» так «некими силами» и остаются, и мы понимаем, что никаких специальных провокаторов не было. Просто люди хотели драки, и они эту драку устроили.

Нам отсюда кажется, что устроили из-за пустяка. А для них это не пустяк. Они за этот пустяк готовы стрелять друг в друга. И сколько таких пустяков еще есть. Сколько очагов тлеет, как на торфянике, где еще секунду назад ничего не было, а теперь уж дым повалил и огонь занялся. И внезапно оказывается, что у всех уже есть оружие, и они точно знают, кто враг и где его искать. А власти не знают. Они могут только послать Росгвардию. Но это как тушить пожар бензином – гореть будет только жарче.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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