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В рейтинге ФИФА Беларусь опережает Люксембург лишь на две позиции

  • 20.09.2018, 18:14

Опубликована новая версия рейтинга ФИФА для национальных сборных.

Сборная Беларуси потеряла две строчки и занимает 80-ю позицию. Команда Люксембурга, с которой белорусам предстоит сразиться в рамках Лиги наций 12 октября (Минск, "Динамо", 21.45), поднялась на три строки и занимает 82-е место, передает pressball.by.

Первое место с одинаковым показателем занимают сборные Бельгии и Франции. Третьей идет Бразилия, четвертой — Хорватия.

Рейтинг ФИФА. Положение команд на 20 сентября

1. (2)*. Бельгия — 1729 очков

1. (1). Франция — 1729

3. (3). Бразилия — 1663

4. (4). Хорватия — 1634

5. (5). Уругвай — 1632

6. (6). Англия — 1612

7. (7). Португалия — 1606

8. (8). Швейцария — 1598

9. (9). Испания — 1597

10. (9). Дания — 1581

...80. (78). БЕЛАРУСЬ — 1304

* — место в предыдущем рейтинге.


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