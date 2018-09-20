В рейтинге ФИФА Беларусь опережает Люксембург лишь на две позиции
- 20.09.2018, 18:14
Опубликована новая версия рейтинга ФИФА для национальных сборных.
Сборная Беларуси потеряла две строчки и занимает 80-ю позицию. Команда Люксембурга, с которой белорусам предстоит сразиться в рамках Лиги наций 12 октября (Минск, "Динамо", 21.45), поднялась на три строки и занимает 82-е место, передает pressball.by.
Первое место с одинаковым показателем занимают сборные Бельгии и Франции. Третьей идет Бразилия, четвертой — Хорватия.
Рейтинг ФИФА. Положение команд на 20 сентября
1. (2)*. Бельгия — 1729 очков
1. (1). Франция — 1729
3. (3). Бразилия — 1663
4. (4). Хорватия — 1634
5. (5). Уругвай — 1632
6. (6). Англия — 1612
7. (7). Португалия — 1606
8. (8). Швейцария — 1598
9. (9). Испания — 1597
10. (9). Дания — 1581
...80. (78). БЕЛАРУСЬ — 1304
* — место в предыдущем рейтинге.