Суд назначил Марин Ле Пен психиатрическую экспертизу 2 20.09.2018, 18:17

Марин Ле Пен

Экспертиза должна определить, может ли психическое здоровье «подруги Путина» создавать угрозу для общественности.

Суд во Франции назначил психиатрическую экспертизу лидеру французских националистов Марин Ле Пен. Такое решение суд принял из-за кадров с казнями, совершенными боевиками запрещенного в ряде стран мира "Исламского государства", которые Ле Пен опубликовала в своем твиттере в 2015 году, передает ВВС.

Копию постановления суда от 12 сентября Ле Пен выложила в своем твиттере. Согласно документу, суд хочет, чтобы экспертиза установила, страдает ли политик каким-либо психическим заболеванием и, если да, то могло ли оно повлиять на осознание ею своих действий в то время, когда она публиковала твиты.

Экспертиза также должна опередилить, может ли психическое здоровье Ле Пен создавать угрозу для общественности.

Ле Пен назвала решение суда безумным. "Этот режим действительно начинает пугать", - написала она в своем твиттере.

"Я думала, что имею право на все, но нет! За осуждение в твитах ужасов, которые творят ИГ, мне назначили психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?!" - добавила политик.

Позже она сообщила журналистам, что не будет проходить экспертизу. "Хотела бы я посомтреть, как судья попытается меня заставить это сделать", - цитирует ее слова агентство Рейтер.

Что это за дело?

Следственные органы Франции начали расследование в отношении Ле Пен после того, как в декабре 2015 года она опубликовала у себя в твиттере три изображения с убийствами, совершенными боевиками ИГ. На одном из них они обезглавливали американского журналиста Джеймса Фоули, на втором показан танк, перезжающий мужчину в оранжевом комбинезоне, на третьем в клетке заживо сожгли иорданского летчика Муата аль-Касабеха.

Ле Пен подозревают в распространении изображений насильственного характера, которые могут быть доступны несовершеннолетним. Согласно французскому законодательству, за публикацию таких снимков можно получить тюремный срок до трех лет или штраф в размере 75 тысяч евро.

У Ле Пен был парламентский иммунитет, который гарантировал ей защиту от уголовного преследования, однако в марте прошлого года депутаты Европарламента лишили ее иммунитета из-за публикаций в твиттере фотографий зверств ИГ.

Кто такая Марин Ле Пен?

Марин Ле Пен возглавляет крайне правую французскую партию "Национальный фронт". Летом этого года партию переименовали в "Национальное объединение". Как объясняла сама Ле Пен, такой шаг направлен на расширение электората. В СМИ связывали переименование партии с тем, чтобы ее перестали отождествлять с расизмом.

Ле Пен участвовала в президентских выборах во Франции в 2017 году, однако проиграла их, набрав 33% голосов во втором туре. Во время предвыборной кампании она обещала сократить взаимодействие с органами Евросоюза, попытаться выйти из еврозоны, вернуть во Францию франк в качестве национальной валюты.

Она также выступает за вывод вооруженных сил Франции из-под командования НАТО и за ограничение иммиграции (в частности, из мусульманских стран).

Ле Пен неоднократно высказывалась за отмену санкций, введенных в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины. Сам полуостров она называла неотъемлемой частью России.