Евросоюз созовет экстренный саммит по Brexit 20.09.2018, 18:35

Саммит запланирован на 17-18 ноября 2018 года.

Руководитель Европейского совета Дональд Туск в четверг, 20 сентября, принял решение созвать 17-18 ноября 2018 года экстренный внеплановый саммит Европейского союза для обсуждения выхода Соединённого Королевства из состава европейского блока (Brexit), сообщил осведомленный источник в делегации одного из государств-членов Евросоюза, которая принимает участие в неформальном саммите ЕС в австрийском Зальцбурге, передает euronews.com со ссылкой на Reuters.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались летом 2017 года. Они должны завершиться до ноября текущего года.

После этого достигнутую между Лондоном и Брюсселем сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit будет осуществлен 29 марта 2019 года.