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Биржевой индекс Dow Jones побил исторический максимум

  • 20.09.2018, 19:10

Индекс Dow Jones вырос до рекордного значения за всю историю.

Американский рынок акций в четверг, 20 сентября, открылся повышением. Акции растут третий день подряд, при этом инвесторы игнорируют обострение торгового конфликта между США и Китаем благодаря сильным макроэкономическим данным. В результате индекс Dow Jones смог установить новый исторический максимум на уровне 26654,19 пункта. Предыдущий рекорд держался с 26 января 2018 года, когда он достиг 26616,71 пункта, передает РБК.

Наибольший вклад в рост индекса сегодня внесли акции Caterpillar (2,6%), American Express (+1,42%), DowDuPont (+1,3%), Chevron (+1%), United Technologies (+1,17%) и Travelers Cos. (+1,5%). За последние пять дней индекс Dow Jones прибавил 1,85%, за месяц — 3,79%, а за год он увеличился на 19,09%.

При расчете Dow Jones учитываются котировки акций 30 крупнейших компаний США из различных отраслей экономики, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и бирже NASDAQ.


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