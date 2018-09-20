Трамп поручил начать внедрение антироссийских санкций 20.09.2018, 19:30

Дональд Трамп

Президент США поручил Минфину и Госдепу приступить к исполнению части санкций против РФ.

Дональд Трамп поручил Минфину и Госдепу приступить к исполнению части антироссийских санкций, предусмотренных ранее принятым законом о противодействии неприятелям Америки через санкции (CAATSA). Соответствующий исполнительный указ президента США опубликован на сайте Белого дома, передает РБК.

«Исполнительный указ будет способствовать осуществлению этих санкций, предоставляя полномочия главе Минфина принимать необходимые меры в рамках законов о санкциях, а также отдавать соответствующие распоряжения различным ведомствам США с целью их внедрения», — говорится в письме президента США главам обеих палат конгресса США, также опубликованном на сайте Белого дома. Санкционные меры глава Минфина должен вводить после консультации с Госдепом, следует из документов.

В исполнительном указе не идет речь о введении дополнительных санкций против России: своим указом Трамп распределил между ведомствами обязанности по исполнению вторичных санкций — тех, где исполняющее ведомство должно выбирать наказание из списка, предусмотренного в статье 235 закона CAATSA (12 возможных санкционных мер).

Тем самым он фактически позволил полноценно приступить к введению части антироссийских ограничительных мер, так как до тех пор, пока ведомства не разработают соответствующие подзаконные акты и регламенты, приступить к их внедрению невозможно.