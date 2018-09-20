Тысячи белорусов поедут в Литву на встречу к Папе Римскому 20.09.2018, 19:44

Фото: AFP

Утром 22 сентября папа Франциск прилетит в Вильнюс, а на следующий день отслужит мессу в Каунасе.

На встречу с понтификом собирается около двух тысяч белорусов. Tut.by узнал, как будут работать сотрудники пограничной службы в эти дни, как паломники будут добираться до Литвы и можно ли еще забронировать жилье в Вильнюсе и Каунасе.

Предстоящий визит папы римского многие католики уже назвали историческим и главным событием 2018 года. Ведь последний и единственный раз папа римский Иоанн Павел II был в Литве в 1993 году. В эту субботу в аэропорту Вильнюса приземлится самолет, на борту которого будет находиться папа Франциск. У белорусов есть уникальная возможность увидеть понтифика.

— Из нашей Минско-Могилевской архидиоцезии собирается ехать 700 человек, а со всей Беларуси — около 2 тысяч, — рассказывает пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси, ксендз Юрий Санько.

Большинство паломников едут в Каунас, где папа Франциск возглавит воскресную св. Мессу.

— Если в паломничество на Вильнюс записалось 104 человека, то в Каунас уже 596, — уточняет ксендз Юрий Санько.

Планируется, что в ночь с субботы на воскресенье белорусские католики начнут выезжать в Литву. В Государственном пограничном комитете знают о предстоящем визите папы римского и сделают все возможное, чтобы избежать очередей.

— Мы прогнозируем некоторое увеличение пассажиропотока через государственную границу. Наши пункты пропуска готовы к этому, при необходимости будут увеличены смены пограничных нарядов. Организованные группы, которые следуют автобусами, будут оформляться на отдельном канале. В принципе такая практика заведена для рейсовых и туристических автобусов, — комментирует представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. — Приложим максимум усилий, чтобы граница функционировала ритмично, без перебоев.

В кассах Центрального автовокзала отмечают: количество рейсов 22 и 23 сентября в Литву не увеличивали. Такая же ситуация и у известного перевозчика Ecolines.

— Все билеты раскуплены, но это стандартная ситуация. Например, на следующие выходные 29−30 сентября осталось всего 13 билетов в продаже, — говорит кассир.

В Литву белорусские католики, в основном, будут добираться не на рейсовых автобусах или поездах, а в составе организованных групп, которые заранее заказали транспорт.

И если в Вильнюсе на дату приезда папы римского найти жилье просто: booking выдает 216 результатов, то в Каунасе уже сложно. Всего 11 свободных мест при бронировании номера с 22 на 23 сентября. Дело в том, что в 8 утра верующие уже должны быть в парке Сантакас, где в 10 утра начнется св. Месса. А вот на следующий день остановиться в Каунасе можно без проблем — booking предлагает 53 варианта.

Литовские власти уже сообщили: в честь приезда папы римского в Вильнюсе 22 сентября общественный транспорт будет бесплатным.