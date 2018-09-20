закрыть
20 сентября 2018, четверг, 21:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Тысячи белорусов поедут в Литву на встречу к Папе Римскому

  • 20.09.2018, 19:44
Фото: AFP

Утром 22 сентября папа Франциск прилетит в Вильнюс, а на следующий день отслужит мессу в Каунасе.

На встречу с понтификом собирается около двух тысяч белорусов. Tut.by узнал, как будут работать сотрудники пограничной службы в эти дни, как паломники будут добираться до Литвы и можно ли еще забронировать жилье в Вильнюсе и Каунасе.

Предстоящий визит папы римского многие католики уже назвали историческим и главным событием 2018 года. Ведь последний и единственный раз папа римский Иоанн Павел II был в Литве в 1993 году. В эту субботу в аэропорту Вильнюса приземлится самолет, на борту которого будет находиться папа Франциск. У белорусов есть уникальная возможность увидеть понтифика.

— Из нашей Минско-Могилевской архидиоцезии собирается ехать 700 человек, а со всей Беларуси — около 2 тысяч, — рассказывает пресс-секретарь Конференции католических епископов Беларуси, ксендз Юрий Санько.

Большинство паломников едут в Каунас, где папа Франциск возглавит воскресную св. Мессу.

— Если в паломничество на Вильнюс записалось 104 человека, то в Каунас уже 596, — уточняет ксендз Юрий Санько.

Планируется, что в ночь с субботы на воскресенье белорусские католики начнут выезжать в Литву. В Государственном пограничном комитете знают о предстоящем визите папы римского и сделают все возможное, чтобы избежать очередей.

— Мы прогнозируем некоторое увеличение пассажиропотока через государственную границу. Наши пункты пропуска готовы к этому, при необходимости будут увеличены смены пограничных нарядов. Организованные группы, которые следуют автобусами, будут оформляться на отдельном канале. В принципе такая практика заведена для рейсовых и туристических автобусов, — комментирует представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский. — Приложим максимум усилий, чтобы граница функционировала ритмично, без перебоев.

В кассах Центрального автовокзала отмечают: количество рейсов 22 и 23 сентября в Литву не увеличивали. Такая же ситуация и у известного перевозчика Ecolines.

— Все билеты раскуплены, но это стандартная ситуация. Например, на следующие выходные 29−30 сентября осталось всего 13 билетов в продаже, — говорит кассир.

В Литву белорусские католики, в основном, будут добираться не на рейсовых автобусах или поездах, а в составе организованных групп, которые заранее заказали транспорт.

И если в Вильнюсе на дату приезда папы римского найти жилье просто: booking выдает 216 результатов, то в Каунасе уже сложно. Всего 11 свободных мест при бронировании номера с 22 на 23 сентября. Дело в том, что в 8 утра верующие уже должны быть в парке Сантакас, где в 10 утра начнется св. Месса. А вот на следующий день остановиться в Каунасе можно без проблем — booking предлагает 53 варианта.

Литовские власти уже сообщили: в честь приезда папы римского в Вильнюсе 22 сентября общественный транспорт будет бесплатным.


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц