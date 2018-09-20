Как в Ивье встретились родственники из разлученных 100 лет назад семей 20.09.2018, 20:02

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Фото: Валерий Юдин, TUT.BY

В среду, 19 сентября, на окраине Ивья происходили чудеса.

Прямо посередине улицы Советской воссоединялись семьи, которые из-за жизненных обстоятельств были разлучены много десятилетий назад. Никакого пафоса и красных дорожек — на пыльной дороге обнимались люди, не видевшиеся никогда раньше, близкие родственники, которые долгое время искали друг друга, пишет tut.by.

Уезжали подзаработать, оставались — навсегда

Чуть более ста лет назад часть белорусских татар направилась в поисках лучшей жизни в сторону Америки. Многие планировали просто заработать денег и вернуться на родину, но получилось по-другому. Думали, что за океан отправляются на время, а остались там навсегда. Были среди тех, кто покинул родину, и ивьевские татары. В маленьком местечке, впрочем, как и в других белорусских городах, в то время жилось трудно. Вот и ехали трудовые мигранты за океан, оставляя в Беларуси детей, супругов, братьев и сестер. Люди даже не думали, что увидеться им больше не придется.

Началась Первая мировая война, потом революция, затем — раздел Беларуси на две части, потом — воссоединение страны, советская власть и снова война. Многие оставались в Америке. Родственные связи терялись в водовороте событий.

Но память об уехавших родственниках в татарских семьях бережно сохраняли, передавая документы, письма и старинные фотографии из поколения в поколение. Некоторым повезло — их каким-то образом находили американские братья, сестры, отцы и деды. Тогда завязывалась переписка. Но возможности встретиться не было.

И вот потомки тех, кто когда-то направился из Беларуси в Америку, в сентябре 2018-го приехали в Ивье. Делегация из 18 человек уже побывала в местечках Польши, Литвы и Беларуси и наконец доехала до «белорусской татарской столицы».

…Еще за час до прибытия «наших американцев» около общественного татарского дома стали собираться ивьевчане. У каждого в руках — старые фотографии. Люди волнуются, переговариваются.

— А ці ж мы ведаем, хто прыедзе да нас? Можа, з маіх хто? Я фатаграфіі вось узяла, — говорит одна из женщин, осторожно доставая из конверта снимки. Каждый из пришедших верит, что среди американцев будут именно их родственники. Ведь неизвестно, кто точно приедет.

— …Мой дзядзька на яе мацеры жанаты быў. Потым яны развяліся. Ён у плен трапіў, потым застаўся ў Германіі, а яна паехала ў Амерыку. Ён туды таксама потым перабраўся. Былая жонка да яго ездзіла, — одна из женщин показывает выцветшие снимки. Говорит, что родственники, осевшие в Америке, переписывались с ее отцом. Живут они где-то около Кливленда.

— Дзядзька нас таксама шукаў. Ён пісаў у Баранавічы, але гэта не горад, а вёска. Адсюль недалёка. Дык пісьмо так і хадзіла туды-сюды, пакуль да знаёмых татарачак, якія на пошце працавалі, не трапіла. Яны па фаміліі і знайшлі нас.

Ивьевчане долго говорят о своих братьях и сестрах, о прадедах, о тетях и дядях. Показывают фотографии. Свои — и тех, кого потеряли сто лет тому.

— Мы уже их внуки и правнуки. Те, кто уезжал в Америку когда-то, умерли, — говорят и добавляют, что Америка, кажется, была как-то ближе, чем сейчас. Ведь трудовые мигранты до Первой мировой войны приезжали домой и активно поддерживали связь с родней.

— Моя мама родилась там, в Америке, вот могила бабушки, посмотрите, — протягивает фотографию еще одна женщина, — папа потом снова женился, и мачеха забрала ее, маленькую, сюда. А потом она, как рассказывала, «мела кавалера там». Я спрашивала: «А чаму ты не поехала туды зноў»? А она говорит, что молодую замуж выдали тут. Так и закончилась ее американская история.

Нашлись в социальных сетях и приехали в Беларусь

Приехать в Беларусь в поисках родственников очень хотела американка Мэрил. Она нашла группу «Tatars of West Russia, Lithuania, Belarus & Poland» в Facebook и написала администраторам. И завертелось.

Параллельно и белорусские татары занимались поисками своей родни. В Ивье, например, все началось, с поиска родственников Анны Рафалович. Женщина — историк, работает в местной школе. Как-то поняла, что об одной из ветвей своего рода она ничего и не знает. В поисках помогла группа в Facebook.

Она разместила там фотографию с изображением прадеда, двух его братьев и сестры.

Оказалось что та самая Мэрил — ее родственница, а один из мужчин, изображенных на фотографии, — ее дед.

Анна Рафалович

Фото: Валерий Юдин, TUT.BY

— Моя фамилия по мужу — Рафалович, девичья — Радкевич, моей мамы Сафаревич, а бабушки — Гамбицкая, — начинает свой рассказ Анна. — Семья прадедушки Алея Гамбицкого уезжала в Америку в 1913 году. Родители, Якуб и Фатима, и четверо детей. Прадеду было 14 лет. Но когда они садились в одном из прибалтийских портов на корабль, его туда не пустили. У мальчика была температура, и врач решил, что это тиф. Семья жила не в Ивье, но Алея забрал с собой какой-то ивьевчанин и привез сюда. Подросток жил сначала в сарае, нанимался на подмогу в хозяйства, потом встал на ноги.

В 1921 году молодой человек женился на местной девушке Марии. Из Америки ему присылали приглашение, но он уже никуда не поехал. Сначала жена не отпускала, боясь, что не вернется. Потом появились дети.

— Но он долго переписывался со своими братьями. Правда, никому об истории семьи не рассказывал, а когда мы захотели узнать, его уже не было на свете. Спросить оказалось не у кого, — говорит женщина и добавляет, что сначала даже имен своих родственников не знала. Поиски осложнялись тем, что фамилия Гамбицкий — очень распространенная. Но упорство творит чудеса.

— Я перебрала очень много родов — но нет, не родственники. И все было бы напрасно, если бы не появилась Мэрил, которая узнала на нашей фотографии своего деда Стивена, а потом выложила еще несколько снимков родственников. Мы же параллельно нашли карточку ее дедушки, которую он прислал когда-то Алею.

Сейчас родственники Анны живут в нью-йоркском районе Бруклине. Там же обитает достаточно большая диаспора наших татар — около ста человек. Анна говорит, что они о своих корнях не забывают. Вот, например, из поколения в поколение передают рецепты тех блюд, которые готовили еще в Беларуси их предки.

На встречу в Ивье у американцев было запланировано два часа, но пришлось задержаться на дольше — столько всего надо было рассказать друг другу!

Вот, например, Халиль Радкевич. Пожилой мужчина рассказывает свою историю, еле сдерживая слезы. Его родственники уехали в Америку до Первой мировой войны. Вернуться не смогли. Из своего ивьевского рода он остался один: братья давно умерли. Есть у него, конечно, дочь, но она тяжело болеет и с детства прикована к кровати.

Старых фотографий в семье практически нет — родительский дом сгорел. И у Халиля остался только большой портрет его родителей, который в спешке, спасая от огня, смахнули со стены.

— В Америку уехала родная сестра моей мамы — Аминя. Она была из Александровичей, а муж ее — Радкевич — из Ивья. Он пошел в Мекку и там умер, но родственники все-таки его перевезли в Америку и там похоронили.

Сегодня Халиль надеется, что хоть кто-то из приезжих узнает на фотографии супружескую пару и расскажет о его американской родне.

Стивен и Халиль Радкевичи

Фото: Валерий Юдин, TUT.BY

Получилось еще лучше. В Ивье приехал его двоюродный брат Стивен Радкевич, который сразу определил, что на фотографии — его родные дядя и тетя.

— Так мы же братья, да? — Халиль все еще не может поверить в случившееся, растерянно смотрит на людей вокруг — а потом крепко обнимает «своего американца».

Общаться, конечно, сложно — языковой барьер. Без переводчика Халиль, конечно, пытается рассказать Стивену о семье и своей судьбе. Американец кивает головой, хоть, конечно, и не понимает, о чем ему говорят — и повторяет на английском, что его мама Аминя и мама Халиля Роза — родные сестры. И он тоже очень долго искал своих родственников, писал запросы, работал в архивах.

И Стивен, и другие американские татары повторяют одно и то же — искать свои корни очень сложно, ведь у белорусских татар очень много однофамильцев. Например, только в Ивье живет несколько десятков Рафаловичей, Богдановичей, Шагановичей и Радкевичей.

Впрочем, эта история со счастливым воссоединением — не единственная, произошедшая сейчас в Ивье.

Линда, Мирьема и Якуб ехали целенаправленно в Ивье. Здесь их уже ждали двоюродные сестры и тетя — 89-летняя Хадыжа.

— Першы раз убачу сваякоў, — взволновано говорит бабушка. Свою сестру, которая в юном возрасте уехала в Америку, она больше никогда не видела. А сейчас все никак не может отойти от своих племянников.

— Ждали двух сестер, а приехал еще и брат, — говорит ее дочь Аиша. И плачет.

…Еще долго американцы и ивьевчане ходили по местечку. Заглянули на кладбище, показывали свои хозяйства, угощали, конечно, помидорами — и все никак не хотели отпускать друг друга. На прощанье, конечно, обещали друг другу связь не терять и встречаться несколько чаще, чем раз в 100 лет.

Так и будет.