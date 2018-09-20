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Мозырский НПЗ: С начала года мы работаем в убыток

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  • 20.09.2018, 20:12
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При этом на НПЗ не знают, как на переработку нефти повлияет налоговый маневр в России.

На Мозырском НПЗ по итогам работы в январе-сентябре прогнозируют убытки, сообщил БелТА и.о. заместителя генерального директора Мозырского НПЗ Олег Протасов.

«В целом за девять месяцев мы ожидаем убытки. Основные причины — повышение котировок на нефть, изменение курса белорусского рубля и недостаточный уровень цен на АЗС при реализации нефтепродуктов», — отметил Олег Протасов.

Отвечая на вопрос о последствиях налогового маневра в России, представитель НПЗ обратил внимание, что предприятию придется работать в условиях более высоких цен на нефть.

Представитель НПЗ затруднился оценить, насколько существенно налоговый маневр в России повлияет на маржу переработки нефти на предприятии.


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