Мозырский НПЗ: С начала года мы работаем в убыток 7 20.09.2018, 20:12

1,418

При этом на НПЗ не знают, как на переработку нефти повлияет налоговый маневр в России.

На Мозырском НПЗ по итогам работы в январе-сентябре прогнозируют убытки, сообщил БелТА и.о. заместителя генерального директора Мозырского НПЗ Олег Протасов.

«В целом за девять месяцев мы ожидаем убытки. Основные причины — повышение котировок на нефть, изменение курса белорусского рубля и недостаточный уровень цен на АЗС при реализации нефтепродуктов», — отметил Олег Протасов.

Отвечая на вопрос о последствиях налогового маневра в России, представитель НПЗ обратил внимание, что предприятию придется работать в условиях более высоких цен на нефть.

Представитель НПЗ затруднился оценить, насколько существенно налоговый маневр в России повлияет на маржу переработки нефти на предприятии.