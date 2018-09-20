Лидеры ЕС требуют от Мэй определиться с предложениями по Brexit 20.09.2018, 20:20

Соответствующие заявления прозвучали на саммите ЕС в австрийском Зальцбурге.

Лидеры Евросоюза потребовали от премьер-министра Британии Терезы Мэй как можно скорее изложить позицию по ключевым пунктам переговоров о "Брекзите", таким как торговые отношения с ЕС и режим границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода Великобритании из ЕС. Соответствующие заявления прозвучали на саммите ЕС в австрийском Зальцбурге. Об этом сообщает svoboda.org со ссылкой на Reuters.

Проект представителя ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишеля Барнье предусматривает, что Северная Ирландия фактически остается в Таможенном союзе и едином рынке ЕС, поскольку между Ирландией и Северной Ирландией не будет таможенной границы. Лондон не согласен с таким вариантом, поскольку, по мнению Мэй, это означало бы установление таможенных границ уже внутри самой Британии — между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства.

Официальным днем выхода Великобритании из состава Евросоюза является 29 марта 2019 года, после этого начнется так называемый "переходный период", который продлится до 2021 года. В июле британское правительство представило проект соглашения о выходе из ЕС, согласно которому страна продолжит следовать стандартам ЕС в ряде экономических областей и получит право на неограниченную торговлю сельскохозяйственными товарами на Европейском едином рынке.

Евроскептики раскритиковали его как слишком "мягкий" и невыгодный. Ряд соратников Мэй по Консервативной партии теперь, по сообщениям СМИ, готовят ей отставку. С другой стороны, звучат голоса и о необходимости провести повторный референдум и пересмотреть решение о выходе Британии из ЕС.