Сколько можно пить: медики назвали безвредную дозу алкоголя 8 20.09.2018, 20:31

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Ученые рассчитали «допустимый» уровень спиртных напитков.

Людям, которые не хотят или не могут отказаться от употребления спиртного совсем, следует хотя бы уменьшить дозы алкоголя. Ученые рассчитали «допустимый» уровень спиртных напитков, передает politeka.net.

Представители Ассоциации кардиологов Соединенных Штатов Америки изучили данные, собранные от почти пяти тысяч американцев, в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет. Особенное внимание ученые обращали на различные факторы, связанные с употреблением алкоголя.

Как выяснилось, люди, которые нередко выпивают больше, чем следовало бы, страдают от повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина в крови, а также других опасных для здоровья явлений.

«Мы сопоставили большие объемы данных и вывели относительно безопасную дозу алкоголя. Для мужчин это от одной до двух порций спиртного, а для женщин — одна. Речь идет о дневной дозе», — рассказывают ученые.

Под порцией американские специалисты подразумевают триста пятьдесят граммов пива или сто граммов вина. Если вы предпочитаете крепкие спиртные напитки, то одна порция эквивалента сорока граммам.