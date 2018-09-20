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Белоруски забрели в Украину, собирая клюкву

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  • 20.09.2018, 20:36
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Им грозит крупный штраф.

Инцидент произошел 18 сентября. В 270 метрах от белорусско-украинской границы пинские пограничники на направлении населенный пункт Нечатово (Беларусь) – населенный пункт Бутово (Украина) задержали двух женщин.

Ими оказались 46 и 39-летние жительницы Столинского района, которые находились в пограничной полосе вполне законно, получив предварительно соответствующий пропуск на два года. Однако, собирая клюкву на белорусской территории, они решили поживиться украинской ягодой и попытались незаконно попасть на сопредельную территорию, рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении женщин начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП Республики Беларусь за нарушение государственной границы.

Кроме того, у задержанных изъяты пропуска в пограничную полосу и в течение года они не смогут попасть на режимную территорию. В дальнейшем, при желании получить такой документ, данный факт будет учитываться. Им грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 2450 белорусских рублей.


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