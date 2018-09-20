Удар по империи 5 Александр Хоц, Facebook

20.09.2018, 20:44

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Путин похоронил российское будущее и надежды на развитие.

Программная речь Порошенко в Послании к Раде, думаю, не оставляет никаких иллюзий (если они и были), что Украина навсегда порывает с российской империей. Что агрессия РФ - не просто "региональный конфликт", а следствие цивилизационного разрыва.

Так или иначе, с откатами и прорывами на этом пути, Украина станет частью Европы и НАТО. Вполне вероятно, к 2030 году, как сказано в Послании.

Этот выбор закрепляется в Конституции - в пользу "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Россия в перспективе теряет в Севастополе право на военную базу, - и это заставляет всерьёз задуматься о судьбе "городов русской славы", - и о самой "славе" - в частности.

Тупой имперский курс Путина привел страну, по сути, к потере - не то что (в перспективе) Севастополя, - а огромной страны по соседству - в качестве возможного партнёра по европейскому выбору.

Идея удержать Украину в сфере своего влияния военной силой, - была не просто глупой и провальной, - она подставляла под удар саму Россию, загоняя её в ранг военного преступника, агрессора и изгоя. (Кем мы сегодня и являемся).

Нанося удар по суверенной Украине, путинизм "похоронил" не просто "славную историю" России и нанёс смертельный удар по империи (от которого она уже не оправится). Он похоронил российское будущее и надежды на развитие.

Хотя у истории нет сослагательного наклонения, но могло ли быть иначе? Почему Россия не смогла стать партнёром соседа по европейскому выбору?.

Ответ, к сожалению, банален. Воровская система априори не способна встроиться в европейский формат, который равен для неё смерти. Системная коррупция держалась за имперскую модель по той же причине, по которой боссы мафии стремятся подчинить банды соседних районов. Коррупция и насилие в России - базовые "скрепы" системы.

Отсюда - разгром НТВ, аресты Гусинского и Ходорковского, отсюда - фальшивый парламент и фейковые "выборы", - война с ФБК Навального и протестным движением. Отсюда патриотическая истерика, зомби-ТВ и анти-западный курс.

Всё это - лишь формы контроля мафиозной структуры за своей "территорией", - как и война с соседом, сделавшим выбор в пользу цивилизации, законности и права.

Ничего кроме насилия и стрельбы из-за угла у боссов мафии нет под руками. Но пуская в ход эти средства, мафия ставит себя под удар правовой системы. Именно это и случилось с Россией..

Свои права на "город русской славы" Россия потеряла - вместе со "славой", - с тех самых пор, как "славу" променяла на бабло и агрессию. Потеряет своё право на военную базу в Севастополе - и практически, не сомневаюсь.

Не из-за козней коварного Запада. А из-за того, что конвертировала "славу русских моряков" - в подлость, ложь, братоубийство и агрессию. А это - совсем не те "ценности", которые гарантируют тебе право на базы, влияние в мире и уважение твоих интересов.

Александр Хоц, Facebook