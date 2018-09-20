закрыть
20 сентября 2018, четверг, 21:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
На марше
Рубрики

Удар по империи

5
  • Александр Хоц, Facebook
  • 20.09.2018, 20:44
  • 2,778

Путин похоронил российское будущее и надежды на развитие.

Программная речь Порошенко в Послании к Раде, думаю, не оставляет никаких иллюзий (если они и были), что Украина навсегда порывает с российской империей. Что агрессия РФ - не просто "региональный конфликт", а следствие цивилизационного разрыва.

Так или иначе, с откатами и прорывами на этом пути, Украина станет частью Европы и НАТО. Вполне вероятно, к 2030 году, как сказано в Послании.

Этот выбор закрепляется в Конституции - в пользу "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

Россия в перспективе теряет в Севастополе право на военную базу, - и это заставляет всерьёз задуматься о судьбе "городов русской славы", - и о самой "славе" - в частности.

Тупой имперский курс Путина привел страну, по сути, к потере - не то что (в перспективе) Севастополя, - а огромной страны по соседству - в качестве возможного партнёра по европейскому выбору.

Идея удержать Украину в сфере своего влияния военной силой, - была не просто глупой и провальной, - она подставляла под удар саму Россию, загоняя её в ранг военного преступника, агрессора и изгоя. (Кем мы сегодня и являемся).

Нанося удар по суверенной Украине, путинизм "похоронил" не просто "славную историю" России и нанёс смертельный удар по империи (от которого она уже не оправится). Он похоронил российское будущее и надежды на развитие.

Хотя у истории нет сослагательного наклонения, но могло ли быть иначе? Почему Россия не смогла стать партнёром соседа по европейскому выбору?.

Ответ, к сожалению, банален. Воровская система априори не способна встроиться в европейский формат, который равен для неё смерти. Системная коррупция держалась за имперскую модель по той же причине, по которой боссы мафии стремятся подчинить банды соседних районов. Коррупция и насилие в России - базовые "скрепы" системы.

Отсюда - разгром НТВ, аресты Гусинского и Ходорковского, отсюда - фальшивый парламент и фейковые "выборы", - война с ФБК Навального и протестным движением. Отсюда патриотическая истерика, зомби-ТВ и анти-западный курс.

Всё это - лишь формы контроля мафиозной структуры за своей "территорией", - как и война с соседом, сделавшим выбор в пользу цивилизации, законности и права.

Ничего кроме насилия и стрельбы из-за угла у боссов мафии нет под руками. Но пуская в ход эти средства, мафия ставит себя под удар правовой системы. Именно это и случилось с Россией..

Свои права на "город русской славы" Россия потеряла - вместе со "славой", - с тех самых пор, как "славу" променяла на бабло и агрессию. Потеряет своё право на военную базу в Севастополе - и практически, не сомневаюсь.

Не из-за козней коварного Запада. А из-за того, что конвертировала "славу русских моряков" - в подлость, ложь, братоубийство и агрессию. А это - совсем не те "ценности", которые гарантируют тебе право на базы, влияние в мире и уважение твоих интересов.

Александр Хоц, Facebook


популярное за неделю

Мнение

Роднае
Роднае Андрей Санников
Может случиться номенклатурный бунт
Может случиться номенклатурный бунт Валерий Карбалевич
Клинок для крокодила
Клинок для крокодила Владимир Халип
Кто же им теперь поверит?
Кто же им теперь поверит? Александр Гольц