США ввели санкции против 33-х граждан РФ 1 20.09.2018, 21:05

В черный список внесены россияне, связанные с оборонным сектором.

Госсекретарь США Майк Помпео одобрил внесение 33 российских чиновников в черный список.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 33-х российских граждан и организаций, связанных с оборонной отраслью и спецслужбами.

Решение принято в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", обновленный санкционный список опубликован на сайте Госдепартамента.

Из компаний в список попали частная военная компания «Вагнер», логистическая компания Министерства обороны «Оборонлогистика» и авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре.