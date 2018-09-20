Хет-трик Андрея Костицына помог минскому «Динамо» обыграть «Северсталь»
- 20.09.2018, 21:23
Это вторая победа «зубров» подряд.
Минское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» в выездном поединке регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Форвард «зубров» Андрей Костицын оформил хет-трик, передает «Прессбол».
СЕВЕРСТАЛЬ — ДИНАМО МН — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Буйницкий — Хауден — Пулккинен; Осипов — Хенкель, С.Костицын — Ковыршин — Степанов; Лисовец — Знахаренко, А.Костицын — Китаров — Казионов; Дроздов — Волков — Парфеевец; Евенко, Литвинов.
СЕВЕРСТАЛЬ: Фурх (Артамкин); Кулда — Лекомцев, Эштон — Бойчак — Странски; Васильев — Корнеев, Вовченко — Трубачев — Гераськин; Веревкин — Кудако, Бумашин — Яшин — Рыбин; Сычушкин — Малевич, Монахов — Карлин — Захарчук.
ШАЙБЫ: 0:1 — Пулккинен (29.20). 0:2 — А.Костицын (Лисовец, С.Костицын, 31.19). 0:3 — А.Костицын (С.Костицын, Китаров, 33.17 — бол.). 1:3 — Бумагин (В.Васильев, 45.00). 1:4 — А.Костицын (Китаров, Готовец, 54.15).