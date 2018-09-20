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Лига Европы: БАТЭ в гостях победил «Види»

  • 20.09.2018, 21:52

Борисовчане обыграли венгерский клуб со счетом 2:0.

БАТЭ одержал выездную победу над "Види" в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы — 2:0. В составе борисовчан голами отметились Яссе Туоминен и Егор Филипенко, передает pressball.by.

ВИДИ — БАТЭ — 0:2

ВИДИ: Туйвель — Фиола (Ходжич, 64), Юхас (к), Пауло Винисиус, Стопира — Него, Хаджич, Николов (Берец, 78) — Ковач, Миланов (Хандья, 76) — Щепович.

Запасные: Харшфалви, Паткаи, Тамаш, Тот.

БАТЭ: Щербицкий — Поляков, Милунович, Филипенко, Филипович — Бага, Яблонский, Драгун — Иванич (Гордейчук, 67), Туоминен (Скавыш, 60), Стасевич (к) (Володько, 88).

Запасные: Чичкан, Березкин, Риос, Кизито.

ГОЛЫ: 0:1 — Туоминен (27). 0:2 — Филипенко (85).

Группа "L": БАТЭ — 3 очка (1 игра), Челси — 3 (1), Виктория — 0 (1), ПАОК — 0 (1).


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