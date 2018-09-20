Евросоюз выдвинул ультиматум Facebook 1 20.09.2018, 22:41

Компания должна изменить правила обработки персональных данных по новому европейскому регламенту до конца 2018 года.

В Европейском союзе выдвинули ультиматум социальной сети Facebook и заявили, что американская компания должна изменить правила обработки персональных данных согласно новому европейскому регламенту до конца 2018 года. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает телеканал NBC News.

В частности, еврокомиссар Вера Юрова заявила, что ее "терпению пришел конец".

"Я не хочу вечно вести переговоры", - заявила она.

По ее словам, если в ЕС не увидят прогресса, то будут вынуждены ввести санкции в отношении Facebook.

Юрова также добавила, что соцсеть должна предельно ясно объяснить своим пользователям о том, как она работает и зарабатывает деньги.

"Мало кто знает, что Facebook предоставлял данные третьим лицам или что, например, он обладает полными авторскими правами на любую картинку или контент, который вы на нем размещаете", - подчеркнула еврокомиссар.

Ранее представители Twitter и Facebook в Сенате США признали, что не были готовы к противодействию попыткам России вмешаться в президентские выборы 2016 года. Социальным сетям потребовалось слишком много времени, чтобы начать борьбу с политической манипуляцией и распространением пропаганды.