Исправят ли на новых купюрах в 100 рублей ошибку реставраторов Несвижского замка? 1 20.09.2018, 22:53

Купол одной из башен Несвижского замка не похож на купол, который туристы видят на дворце теперь.

Нацбанк Беларуси решил модифицировать некоторые белорусские банкноты. Исправят неточности, которые накопились с момента их создания в 2009 году до момента запуска в оборот. Например, изменятся «изображения архитектурных сооружений». Tut.by предположил, что скорее всего речь идет об изображении Несвижского замка на 100-рублевке из-за давнего скандала с реставраторами.

Фото взято с сайта: nbrb.by

В целом банкноты останутся прежними: основные изображения и цвет сохранятся. Но у «свежих» уже не будет указания на экс-председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича (покинул этот пост еще 7 лет назад). А надпись на 50-рублевке приведут в соответствие с новыми правилами белорусского языка (действуют с 2010 года): вместо «пяцьдзесят» напишут «пяцьдзЯсят».

Еще один пункт остался загадкой: «изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах модифицированных банкнот будут приведены в соответствие с актуальным внешним видом».

Какое изображение нужно сделать актуальным? Вероятно — Несвижский замок на 100-рублевке.

Обратите внимание: купол одной из башен на банкноте (слева, частично скрыт цифрами «100») не похож на купол, который туристы видят на дворце теперь.

Фото: Марина Роман, TUT.BY

Этому есть объяснение. Еще в 2004 году во время крупной реставрации на здании был установлен купол, воссозданный по гравюре XVII века. Автором проекта был архитектор Владимир Бочков (теперь он занимается скандальной реконструкцией Старого замка в Гродно).

Вот так выглядел Несвижский замок сразу после реконструкции. Справа поодаль — башня, как на купюре

Фото: Марина Роман, TUT.BY

Фото: euroradio.fm

Но историки, представители рода Радзивиллов (в том числе лично Эльжбета Радзивилл) возмутились: ведь к середине XVIII века замок обрел вид, по которому известен и сохранился до наших дней.

Вот его классический вид с рисунков известного белорусского художника Наполеона Орды, и там же — та самая боковая башня другой формы:

Фото: wikimedia.org

В итоге были собраны деньги на новый купол, и шесть лет назад его заменили. Но на купюре остался тот самый спорный вариант.

Фото: wikimedia.org

Другие здания, изображенные на банкнотах, не претерпели существенных изменений. Напомним, их украшают Белая вежа (Каменец), Спасо-Преображенская церковь (Полоцк), Дворец Румянцевых и Паскевичей (Гомель), Мирский замок, Могилевский областной художественный музей им. П.В. Масленикова и Национальная библиотека (Минск).

Кстати, что касается обновленных купюр со зданиями, то предусмотрено также указание «названия изображенных архитектурных сооружений». На предыдущей версии они были подписаны, в отличие от новых.