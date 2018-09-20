Кто попал под новые санкции США 20.09.2018, 22:56

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Полный список.

США внесли в черный список 27 россиян и 6 компаний, которых считают связанными с оборонно-промышленным комплексом или разведслужбами России. Всем новым фигурантам санкционного перечня субъекту грозят американские санкции.

Список разделен на две части — «оборонную» и «разведывательную».

Новыми фигурантами санкционного списка в первой части стали три компании:

- Частная военная компания (ЧВК) Вагнера.

- ООО «Оборонлогистика». Логистическая компания Министерства обороны России.

- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого.

В список российских физлиц и компаний, связанных, по мнению США, с разведкой, внесены также три компании:

- Агентство интернет-расследований. Фигурирует в расследовании спецпрокурора США по так называемому «российскому делу». Ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей».

- Concord Catering (ООО «Конкорд Кейтеринг»). Компания, зарегистрированная бизнесменом Евгением Пригожиным после упоминания компании с таким названием в «российском деле».

- Concord Management and Consulting LLC (ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг»). На 100% принадлежит Пригожину. Специализируется на организации питания на официальных приемах.

Из физлиц в «разведывательный» сектор внесены:

- начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Коробов

- замначальника ГУ Генштаба Сергей Гизунов

В список вошли также люди, которых американские власти называли офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и обвиняли во вмешательстве в выборы.

Виктор Нетыкшо

- Борис Антонов

- Николай Козачек

- Павел Ершов

- Артем Малышев

- Дмитрий Бадин

- Алексей Лукашев

- Сергей Моргачев

- Александр Осадчук

- Алексей Потемкин

- Иван Ермаков

- Анатолий Ковалев

В список вошли 13 граждан России, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в президентские выборы через создание «фабрики троллей».

- бизнесмен Евгений Пригожин

- Джейхун Насими оглы Асланов (также известен как Джейхун Асланов)

- Анна Богачева

- Мария Бовда (также известна как Мария Анатольевна Беляева)

- Роберт Бовда

- Михаил Бурчик (также известен как Михаил Абрамов)

- Михаил Быстров

- Александра Крылова

- Сергей Полозов

- Вадим Подкопаев

- Глеб Васильченко

- Владимир Венков

- Ирина Каверзина