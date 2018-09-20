Кто попал под новые санкции США
- 20.09.2018, 22:56
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Полный список.
США внесли в черный список 27 россиян и 6 компаний, которых считают связанными с оборонно-промышленным комплексом или разведслужбами России. Всем новым фигурантам санкционного перечня субъекту грозят американские санкции.
Список разделен на две части — «оборонную» и «разведывательную».
Новыми фигурантами санкционного списка в первой части стали три компании:
- Частная военная компания (ЧВК) Вагнера.
- ООО «Оборонлогистика». Логистическая компания Министерства обороны России.
- Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААПО), производящий самолеты Сухого.
В список российских физлиц и компаний, связанных, по мнению США, с разведкой, внесены также три компании:
- Агентство интернет-расследований. Фигурирует в расследовании спецпрокурора США по так называемому «российскому делу». Ликвидировано в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей».
- Concord Catering (ООО «Конкорд Кейтеринг»). Компания, зарегистрированная бизнесменом Евгением Пригожиным после упоминания компании с таким названием в «российском деле».
- Concord Management and Consulting LLC (ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг»). На 100% принадлежит Пригожину. Специализируется на организации питания на официальных приемах.
Из физлиц в «разведывательный» сектор внесены:
- начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Коробов
- замначальника ГУ Генштаба Сергей Гизунов
В список вошли также люди, которых американские власти называли офицерами Главного управления Генштаба Вооруженных сил России и обвиняли во вмешательстве в выборы.
Виктор Нетыкшо
- Борис Антонов
- Николай Козачек
- Павел Ершов
- Артем Малышев
- Дмитрий Бадин
- Алексей Лукашев
- Сергей Моргачев
- Александр Осадчук
- Алексей Потемкин
- Иван Ермаков
- Анатолий Ковалев
В список вошли 13 граждан России, которых Вашингтон подозревает во вмешательстве в президентские выборы через создание «фабрики троллей».
- бизнесмен Евгений Пригожин
- Джейхун Насими оглы Асланов (также известен как Джейхун Асланов)
- Анна Богачева
- Мария Бовда (также известна как Мария Анатольевна Беляева)
- Роберт Бовда
- Михаил Бурчик (также известен как Михаил Абрамов)
- Михаил Быстров
- Александра Крылова
- Сергей Полозов
- Вадим Подкопаев
- Глеб Васильченко
- Владимир Венков
- Ирина Каверзина