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Британия и Франция перехватили российские истребители над Северным морем

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  • 21.09.2018, 7:33
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Cамолеты РФ не выходили на связь с управлением воздушным движением Соединенного Королевства.

В четверг, 20 сентября, истребители ВВС Великобритании и Франции поднялись в воздух для перехвата военных самолетов РФ, которые пролетали над Северным морем, передает Reuters.

"Были запущены типичные механизмы в ответ: самолеты-истребители Rafale вылетели утром с базы Сен-Дизье и были готовы к возможному вмешательству", - заявил представитель ВВС Франции.

По его словам, российские самолеты не представляли явной опасности.

Как передает Sky News, французский и британский истребители в сопровождении самолетов-дозаправщиков были подняты с авиабазы после того, как два российских бомбардировщика проследовали через "большое международное воздушное пространство", мониторинг которого осуществляют партнеры НАТО.

При этом, как уточняется, российские воздушные суда не выходили на связь с управлением воздушным движением Соединенного Королевства, "что делало их опасными для всей другой авиации".


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