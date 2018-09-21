Костицын стал вторым белорусом в истории, сделавшим хет-трик в матче за минское «Динамо» в КХЛ 21.09.2018, 7:40

Андрей Костицын

Ранее подобным достижением мог похвастаться лишь Дмитрий Мелешко.

Андрей Костицын стал вторым белорусским игроком минского "Динамо" в истории, которому удалось оформить хет-трик в матче КХЛ, пишет pressball.by.

Старший из братьев забросил три шайбе в поединке регулярного чемпионата с "Северсталью" (4:1).

Ранее подобным достижением мог похвастаться лишь Дмитрий Мелешко, который отметился хет-триком в матче с "Магниткой" (4:3 Б) в сезоне-2010/11.