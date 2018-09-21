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Найдена связь между «Новичком» в Солсбери и попыткой переворота в Черногории

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  • 21.09.2018, 7:44
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Журналисты проанализировали паспорта Петрова и Боширова.

Номера паспортов Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении экс-агента российской разведки Сергея Скрипаля, похожи не только друг на друга, но и на номер паспорта сотрудника ГРУ Эдуарда Широкова (настоящая фамилия Шишмаков), которого власти Черногории обвиняют в подготовке переворота в стране. Об этом сообщается в расследовании The Insider, сообщает liga.net.

Последние цифры номеров паспортов Боширова и Петрова - 294 и 297, а в Широкова - 323, то есть разница в 25 и 27 выданных паспортов.

Как отмечает издание, если сотрудники ГРУ действительно получают паспорта особой серии, то любой, кто получит доступ к базе данных этих документов, может обнаружить российских разведчиков.

В июле в новом докладе, опубликованном Исследовательским институтом внешней политики (аналитический центр, базирующийся в Филадельфии), сообщалось, что попытку переворота в Черногории курировали ФСБ и ГРУ.

14 сентября сообщалось, что совместная работа журналистов-расследователей из The Bellingcat и The Insider позволила подтвердить, что Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые Великобританией в отравлении Скрипалей, действительно являются сотрудниками спецслужб РФ.


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