Экономист: Может произойти существенный скачок цен на бензин 2 21.09.2018, 7:53

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Фото: Алексей Матюшков

Белорусы фактически субсидируют нефтегазовую сферу государства.

16 раз. Ровно столько в Беларуси с начала года повышали розничные цены на бензин. И хотя чаще всего рост был на копейки, каждое из этих повышений вызвало волну пассивного недовольства автомобилистов, сообщает журналист «Белсата» Игорь Кулей.

Другое дело – в соседней Польше. Здесь цена на топливо может меняться несколько раз в день. Сегодня – евро двадцать, завтра – евро тридцать, послезавтра – евро десять. Такая ситуация никого не удивляет.

В Беларуси же цены на топливо регулируются государством. Как сегодня обозначил глава «Белнефтехима» Владимир Сизов, «концерн ограничен социальным фактором, так как стоимость нефтепродуктов оказывает значительное влияние на другие отрасли экономики». Экономист Леонид Фридкин комментирует:

«Если остановится регулирование цен, то скорее всего произойдет довольно существенный толчок цен вверх, но его не выдержат потребители, и придется и производителям и реализаторам немного обуздать свои аппетиты».

Сегодня рост цен на топливо в Беларуси обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, необходимостью выровнять цены с соседними Смоленской и Брянской областями России. Во-вторых, значительной нагрузкой на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Трудно себе это представить, но сегодня бензин на белорусских заправках продается дешевле себестоимости! Разницу государство покрывает, когда продает бензин в другие страны. Так что такой рост цен на топливо – на копейки – не самый худший сценарий для белорусов. Белорусы о ценах на топливо:

«Плохо, я езжу на машине, а тут дорожает. Копейка до копейки, цена растет. Все растет, а зарплаты не растут».

«Вы видите, где я работаю? Я таксист. Чем больше дорожает бензин, тем меньше я зарабатываю».

«Если бы сразу на рубль повысили, я бы это заметил. А так, по копейке, незаметно».

«Делают разумно, по копейке повышают. Не чувствуется это, и очередей таковых нет на заправках, как раньше».

Но как долго будет продолжаться такой «доброжелательный» для белорусов сценарий, неизвестно. Еще в начале года тогдашний вице-премьер Владимир Семашко говорил, что рост цен топлива по одной копейке ситуации не спасет. Новополоцкий НПЗ уже тогда работал в минус 25 миллионов долларов. Мозырский – в минус 12. Не все хорошо и у тех, кто топливо реализует. Ситуацию объясняет Станислав Ивашкевич, экономический обозреватель «Белсат»:

«На сегодняшний день большинство автозаправок, как государственных, так и негосударственных, находится в минусе или имеет совсем небольшую прибыль по торговле нефтепродуктами. Основные доходы заправки получают от продажи продуктов, хот-догов, кофе и воды. Это составляет около 80% от их доходов».

Рано или поздно экономика должна взять свое, а цена – значительно вырасти. И вот тогда возникнет вопрос социального контракта, который государство заключило с белорусами. Алесь Попко, кандидат социологических наук:

«С одной стороны, мы вам субсидируем бензин, социальную сферу, коммуналку, и у вас не будет экономических шоков, с другой стороны, мы лишаем вас части политических и экономических прав, возможности свободно вести бизнес и зарабатывать».

Настроения в обществе свидетельствуют, что большинство белорусов с таким сценарием полностью соглашается.