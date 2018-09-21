«Я всю жизнь пахал как проклятый»: белорус после многих лет работы остался без пенсии 7 21.09.2018, 8:44

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Крик души 61-летнего жителя Барановичей.

Всего за несколько лет в пенсионном законодательстве страны произошли кардинальные изменения, к которым белорусы не только не были готовы, но и не имели возможности подготовиться. Жертвой таких резких изменений стал житель нашего города Юрий Рязанцев. Он работал всю жизнь. Но трудовая пенсия ему оказалась не положена, сообщает intex-press.by.

Юрию Рязанцеву 61 год. Всю свою сознательную жизнь, с конца 70-х годов, рассказывает мужчина, он работал. Сначала был водителем (работал в «Сельхозтехнике», «Автопарке», на птицефабрике «Дружба», других предприятиях). В начале 90-х, когда из-за развала СССР «водители стали никому не нужны» и каждый выживал как мог, он решил заняться бизнесом.

– Пошел на свои хлеба. Снял в городе несколько помещений, открыл там магазины и, зарегистрировавшись индивидуальным предпринимателем, стал заниматься торговлей, – рассказывает Юрий.

У него в штате, рассказывает мужчина, было несколько продавцов, бухгалтер. О своих доходах он «регулярно отчитывался перед налоговой».

Когда такой бизнес сошел на нет, Юрий закрыл ИП. Около десяти лет «мотался между Польшей и Беларусью», занимаясь грузоперевозками, а «когда границу закрыли», стал таксистом.

В 2014 году у Юрия начались проблемы со здоровьем. Работать водителем он больше не мог и, чтобы «дотянуть до пенсии», стал подрабатывать сантехником.

– Небольшие запасы у меня были, но они разошлись очень быстро. Надо было и сына растить, и за квартиру платить, и продукты покупать. За месяц всего рублей 60 получаю. Если какая-то авария – помогаю, если что-то сломалось – ремонтирую. Как говорится, на подхвате, – говорит мужчина.

«Даже на эти копейки не имею права»

В августе этого года Юрий Рязанцев достиг возраста выхода на пенсию – 61 года. Но на комиссии по назначению пенсии мужчина узнал, что права на пенсию он не имеет.

– Сказали, что мне не хватает семи месяцев страхового стажа. Надо 16 лет 6 месяцев, а у меня 15 лет 11 месяцев. Как так? Я последний раз был в отпуске при коммунистах, всю жизнь пахал как проклятый, а тут мне стажа не хватает? – возмущается Юрий.

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Оказалось, что в страховой стаж мужчине не включили не только учебу в ПТУ, водительские курсы, но и те годы, когда он был индивидуальным предпринимателем и «держал» магазины. Дело в том, что взносы в ФСЗН для индивидуальных предпринимателей стали обязательными только с 2002 года. Если их не платили добровольно, то работа ИП в страховой стаж не засчитывалась. Так произошло и с Юрием.

– Но я не знал, что эти взносы надо делать! Мне про это тогда никто не говорил, – возмущается Юрий. – Я всю жизнь работал, ждал хотя бы 200 рублей пенсии, чтоб было за что хлеба купить и за квартиру заплатить. А оказывается, что я даже на эти копейки не имею права! Как мне жить дальше?

Кто еще может попасть в ловушку страхового стажа

Работники предприятий-должников. Если работодатель не рассчитывается с ФСЗН, то в страховой стаж работникам этот период не засчитывается.

Мамы, воспитывающие троих или четверых детей. В пенсионном законодательстве к многодетным причисляются лишь женщины, воспитывающие пять и более детей. Для них минимальный страховой стаж остался прежним – пять лет. А для тех, у кого трое или четверо детей, действует общая норма страхового стажа. Годы ухода за детьми в страховой стаж не входят.

Нет стажа – нет пенсии

В Беларуси, чтобы получать трудовую пенсию, надо иметь не только трудовой стаж, но и минимальный страховой стаж. Это стаж трудовой деятельности, в течение которого с работника удерживались взносы в ФСЗН. Если страхового стажа не хватает – пенсия не положена.

За последние годы минимальная планка этого стажа выросла в разы. Если в 2013 году для получения трудовой пенсии белорусам надо было иметь минимум пять лет страхового стажа, то через два года – уже 15 лет. Причем он повышается и дальше – каждый год на полгода, пока не достигнет 20 лет в 2025 году.

Получается, когда Юрию было 56 лет и его трудовая деятельность подходила к концу, наработанного им страхового стажа с лихвой хватало на то, чтобы получать пенсию. А когда пенсионный возраст наступил, страхового стажа стало недостаточно.

Никаких исключений для людей, которые достигают пенсионного возраста в период нововведений и имели достаточное количество страхового стажа по старым правилам, но не дотягивают до страхового стажа по новым нормам, не предусмотрено.

– Чтобы люди не попадали в ловушки страхового стажа, переходный период при изменении пенсионного законодательства был просто необходим. Белорусам должны были дать возможность адаптироваться к новым требованиям и, кому необходимо, восполнить недостающий страховой стаж. Но власти этого не сделали, – рассуждает юрист Гарри Погоняйло. – Это противоречит принципам социального государства. Но и люди тоже виноваты. Они восприняли это молча, как должное.

Что не входит в страховой стаж

служба в армии;

учеба;

отпуск по уходу за детьми;

уход за инвалидами первой группы, престарелыми людьми;

работа в милиции, МЧС и других силовых структурах.

Какие выходы

По мнению юристов, судиться и жаловаться в вышестоящие инстанции Юрию бессмысленно.

– Суды следуют закону: нет необходимого страхового стажа – значит, отказ в пенсии правомерный, – говорит Гарри Погоняйло.

Внести недостающую сумму взносов тоже не получится: законом это не предусмотрено.

Специалисты называют несколько вариантов для Юрия, но ни один из них ему не кажется приемлемым.

Первый вариант – ждать социальной пенсии. Она равна половине бюджета прожиточного минимума (сейчас это 107 рублей) и ее начинают выплачивать позже, чем трудовую: мужчинам – в 65 лет, а женщинам – в 60. То есть на несколько лет человек остается без средств к существованию.

Второй выход – оформить пенсию по инвалидности.

– Если у Юрия Рязанцева плохое состояние здоровья, болезни, пусть обращается в органы здравоохранения, оформляет группу инвалидности, – говорит Леонид Лойко, начальник Барановичского горотдела Брестского областного управления ФСЗН.

Но, по мнению Юрия, не факт, что «хождением по поликлиникам и комиссиям» он добьется группы по инвалидности, да и становиться инвалидом для того, чтобы просто выжить, на его взгляд, унизительно.

Третий вариант – доработать недостающий период. Однако найти работу людям в «серьезном возрасте» непросто. И даже если получится официально трудоустроиться, есть нюансы. Во-первых, чтобы месяц работы считался месяцем страхового стажа, зарплата должна быть не ниже минимальной по стране (в этом году – 305 рублей), иначе догонять стаж придется дольше. Во-вторых, минимальный страховой стаж продолжает повышается, и после 1 января 2019 года надо будет иметь минимум 17 лет работы с уплатой страховых взносов.

– Если сейчас человеку не хватает, например, полгода страхового стажа, то через шесть месяцев, когда он отработает необходимый период, страховой стаж опять поднимется, – говорит Вадим Калюх, заместитель начальника Брестского областного управления ФСЗН.

Получается, если Юрию сейчас и удастся найти работу с зарплатой не меньше 305 рублей, то, чтобы получать пенсию, ему придется отработать больше года.

– Я остался без средств к существованию. Получается, меня приравняли к тем, кто всю жизнь просто лежал на диване, нигде не работал. Сейчас я должен висеть на шее у жены-пенсионерки? Искать работу на старости лет? Тут молодым и здоровым трудоустроиться сложно, а кому нужен я в 61 год? – говорит он.

Как узнать свой страховой стаж

Получить точную информацию о своем страховом стаже можно только при обращении за пенсией. До этого страховой стаж можно посчитать лишь приблизительно. Обратившись в ФСЗН, можно получить информацию со своего индивидуального лицевого счета: периоды уплаты взносов, суммы, на которые начислялись эти взносы. Если никаких нюансов нет (например, если зарплата в эти периоды всегда была не ниже минимальной по стране), можно прикинуть, сколько страхового стажа вы наработали. Но такой пенсонифицированный учет в ФСЗН ведется лишь с 2003 года. Для уточнения страхового стажа до 2003 года можно обратиться в управление по труду, занятости и соцзащите, сказали Intex-press в министерстве труда и соцзащиты.