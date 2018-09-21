Неманья Милунович: Для меня победа над «Види» – очень ценная 21.09.2018, 8:53

НЕМАНЬЯ МИЛУНОВИЧ

ФОТО: ФК БАТЭ

Выезд в Будапешт случился как нельзя более вовремя.

Защитник БАТЭ Неманья Милунович после победы над "Види" (2:0) в матче группового раунда Лиги Европы рассказал корреспондентам Pressball.by Юрию Довнару и Артему Фандо о своем самочувствии.

- В отношении тебя все так же уместен вопрос о самочувствии…

- Уже прошли 5-6 игр после травмы, но вопрос, согласен, по-прежнему уместен. Чувствую, что набираю форму. Потихоньку, но главное, что ощущаю себя увереннее. Пропустить несколько месяцев из-за травмы очень тяжело эмоционально, а такие победы придают силы. Так что очень вовремя случился этот выезд в Будапешт.

- То есть по игре с "Види" ты в целом собой доволен?

- Наверное, так, хотя было несколько моментов, когда можно было действовать лучше. Но не сразу почувствовал игру, где-то перестраховывался, возможно. Поэтому, повторюсь, для меня это очень ценная победа.

- Надо сказать, вся оборона сыграла уверенно. В том числе после забитого гола, когда давление на ворота БАТЭ возросло.

- Спасибо за такое мнение, приятно слышать такие слова. Честно, мне очень тяжело было читать негативные мнения в свой адрес. Не снимаю с себя вины, даже прямо скажу, что некоторые матчи команда проиграла из-за меня, но это футбол — в нем всякое бывает, в том числе, травмы. С "Види" все хорошо сошлось. Не только оборона сыграла достойно, но и остальные парни. Мы выиграли, как команда.

- Ты сказал о негативе в свой адрес. Надо понимать, изучаешь мнения болельщиков, в интернете или еще как-то?

- Честно, особо не читаю. У меня дома два ребенка, есть чем заняться. Дочке два года, сыну четыре месяца — помимо футбола, есть и семейные дела. Если будешь постоянно читать мнения, то только загонишь себя. Я сам прекрасно понимаю, когда сыграл хорошо, а когда не слишком. Дай бог, чтобы удалось вернуться на прежний уровень. Хочу этого не меньше, чем болельщики.