Бюджеты регионов РФ бросят на поддержку Дерипаски 4 21.09.2018, 8:56

1,486

Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Вышло постановление кабинета министров России.

Правительство России нашло способ помочь миллиардеру Олегу Дерипаске, который с апреля находится под санкциями США, пишет finanz.ru.

Принадлежащий Дерипаске холдинг "Русские машины" получит преференции при госзакупках за счет региональных и муниципальных бюджетов. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление кабмина подготовил Минпромторг.

Документ обязывает региональные власти в приоритетном порядке закупать транспортные средства, включая автобусы, грузовики, машины скорой помощи, коммунальную и специальную технику, у российских компаний из специального перечня.

В него входят 11 предприятий "Русских машин", в том числе ГАЗ, Павловский и Ликинский автобусный заводы и автозавод "Урал".

Если от компаний Дерипаски поступит как минимум две заявки, регионы, согласно постановлению, обязаны отклонять все остальные предложения, независимо от того, по какой цене и от кого они поступили.

Отказаться от услуг Дерипаски будет можно лишь доказав, что предлагаемая им техника не соответствует требованиям закупки.

Результат нововведений в целом для отрасли будет негативным, говорит директор ассоциации "Росспецмаш" Алла Елизарова.

"В случае поддержки только отдельных производителей, они могут занять монопольное положение на рынке, что может привести к существенному росту цен на специализированную технику, закрытию других предприятий, увольнению сотрудников, к снижению объемов производства", - объясняет она.