«Все зависит от людей»: как свободолюбивый поселок с «Погоней» боролся с властями 21.09.2018, 9:08

История белорусского городка, который льготами не заманили в статус деревни.

Городской поселок Лынтупы находится на самом западе Витебской области, рядом с литовской границей. Как сообщает «Белсат», еще двадцать лет назад здесь жили более 2 тысяч человек, теперь уже нет и полторы тысячи жителей. Причины такого упадка в отсутствии работы в городке. Еще недавно много людей работало на местном спиртзаводе, но в марте 2013 года там произошел взрыв, и предприятие решили не восстанавливать.

– Немного не хватило заводу, чтобы отметить свой 425-летний юбилей, – говорит краевед Александр Горбуль, – перестоял он несколько войн, сколько раз менялась власть, а вот в наше время его не стало.

Сейчас ведутся разговоры о его восстановлении, но дальше разговоров дело пока не идет.

А когда-то Лынтупы были большим промышленным городком. «В Лынтупах были пивзавод, спиртзавод, смолзавод, молокозавод, пекарня, две железные дороги, два железнодорожных вокзала: на узкую и широкую колею. Узкоколейка доходило до Кобыльника, который сейчас переименован в Нарочь. С другой стороны она шла на Литву, которая была тогда частью Советского Союза. Поэтому у нас здесь было очень много рабочих мест», – вспоминает местный житель Владимир Иванкович.

Статус городского поселка Лынтупы получили в 1967 году. Но, по словам собеседника, именно в те годы начался постепенный экономический упадок:

– В 60-е годы с главных улиц Лынтупов выкопали самые лучшие липы, их запаковывали и везли в Минск, где их высадили на нынешнем проспекте Независимости, который тогда носил имя Ленина. Вывезли статуи, стоявшие у дворца Бишевских, куда забрали оборудование молокозавода, а пивзавод вообще после войны не возобновляли, просто разобрали.

Владимир приводит интересный факт о том, как в 60-х годах разобрали узкоколейку из Лынтупов на Нарочь. Оказывается, ее перевезли в Минск и сделали там детскую железную дорогу.

– Вот так и добивали наш поселок, – подытоживает собеседник. – Умные люди поняли давно, что здесь ничего не будет и в конце 70-х – начале 80-х массово уезжали в Литву. Там была работа, лучше платили, легче было получить жилье.

Весной местные власти решили изменить статус поселка, сделав его деревней. Намерения, как всегда, были самые лучшие: у учителей вырастет зарплата, дети получат бесплатное питание, больше средств будет расходоваться на образование и медицину…

В начале апреля прошло собрание жителей поселка, где власти хотели провести это решение. Перед этим было решено собрать подписи жителей в поддержку этой инициативы. Поручили это дело учителям.

Правда, лынтупчане восприняли инициативу властей в штыки. Много неприятных слов пришлось услышать тогда руководству сельсовета и района от жителей. Большинство жителей высказались против, и власти решили пока не разжигать страсти, а оставить все так как есть.

– Все зависит от людей, – говорит заместитель председателя Поставского райисполкома Юрий Ковалев, – Мы послушали людей, их мысли разделились. Учителя и часть людей все же за то, чтобы этот статус изменить. Но мы ждем инициативы снизу.

Правда, инициатива эта проявляется – на новой печати лынтупского лесничества написано уже «деревня Лынтупы».

Недалеко от спиртзавода находится бывший Дворец Бишевских. Теперь его купил какой-то богатый человек из России, идет реставрация. Местные жители недовольны, так как им запретили ходить рядом с дворцом.

— А сто лет назад здесь парад кайзеровских войск устраивали, – говорит краевед Александр Горбуль и показывает фотографию из календаря. – А здесь были красивые пруды, дворец стоял, как на острове.

Остатки былой красоты можно видеть и сейчас, что дает представление, как здесь было когда-то по-настоящему красиво.

Здесь же неподалеку находится башня, изображение которой попало на герб и флаг Лынтупов. Правда, вид ее не такой красивый, как на символах поселка.

И тут же рядом бывшая колхозная контора с деревьями на крыше и плакатом по технике безопасности на дверях. В центре же городка, где расположен костел, несколько магазинов, почта, есть еще признаки жизни. По пятницам здесь проходит небольшой базар, куда приезжают предприниматели из соседних райцентров.

Фермер Владимир Иванкович видит перспективы для Лынтупов в развитии туризма. По его словам, нужно лет двадцать, и Лынтупы будет не узнать:

– Но это проблема комплексная. Нужно, чтобы и выборы у нас главы сельсовета и района были, а не назначали их. Чтобы 70% налогов здесь оставалось. Многое можно сделать. Например, международный пункт пропуска. Литовцы давно этого хотят, а наши все упираются.

Еще одна проблема в развиться туризма – пограничный режим территории. У пограничников также план по выявлению нарушителей этого режима. Оштрафуют иностранца – он сюда больше не поедет и других предупредит, чтобы не ехали.

Правда, есть уже смельчаки, которые потихоньку готовятся принимать туристов. Александр Мажуто родился в Лынтупах, работал в Вильнюсе, но потом вернулся на родину. Он собирает старые вещи и делает различные персонажи из отработанных деталей.

– Пока показываю это друзьям, делаю для души, о туристах еще не думал. Но время покажет, – говорит он.

Художник Алексей Панда из Молодечно купил бывший дом железнодорожников недалеко от станции Лынтупы. Он интересуется древней белорусского кухней и собирается серьезно заняться ее возрождением. А пока ремонтирует дом.

– Я давно хотел купить что-то такое оригинальное. Поэтому сейчас я делаю ремонт, где постараюсь сохранить внешний вид таким, каким он был.

Неподалеку на станции стоит бюст знаменитому инженеру-изобретателю Болеславу Яловецкаму, уроженцу этих мест. В свое время он поспособствовал тому, чтобы через Лынтупы пролегла железная дорога. Это сыграло важную роль в возрождении края. Этот бюст добавляет оптимизма и современным жителям Лынтупов, которые верят в лучшее будущее своего края.